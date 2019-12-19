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четверг, 19 декабря 2019 20:23

"Мы - государство, о которое Россия сломает свои зубы" - Пекарь

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&quot;Мы - государство, о которое Россия сломает свои зубы&quot; - Пекарь
Валерий Пекарь: Мы ведем войну против старого злого медведя, который планируют на десятки лет вперед. Путин может умереть, но природа Российской империи остается неизменной. Фото: Прямой

Живем в таком государстве, где каждый год решающий.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит предприниматель Валерий Пекар.

"2019-й был удачный, потому что преодолели традиционную линию политического развития. Многие из старой системы оставили политику. Сегодня у нас лучшее правительство за время независимости.
Есть три основных вопроса повестки дня для государства: деньги, война, справедливость. Первое для небогатых означает преодоление бедности, для состоятельных - экономическую свободу. За год есть первые положительные сигналы, экономика может начать быстрый рост. Разморозили большую приватизацию, концессии. Начали структурировать рынок земли, продолжаются дерегуляция и децентрализация", - объясняет эксперт.

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По его мнению, не так все хорошо в сфере справедливости.

"Судебная реформа забуксовала. Желания реально запустить верховенство права пока нет. Новая власть повторяет старые ошибки, оставляя при должностях ручных коррумпированных судей.
По поводу безопасности весь год прошел с большим переживаниями, не будут ли сданы национальные интересы. Сейчас видим - вроде нет. Но это не значит, что не будет других ошибок. Мы ведем войну против старого злого медведя, который планируют на десятки лет вперед. Путин может умереть, но природа Российской империи остается неизменной. Она сохранилась после петровской модернизации, после отмены крепостного права, после коммунизма, сталинизма и социализма. Российская империя остается динозавром той старой эпохи, которому давно пора умереть и оставить после себя ряд национальных государств. В том числе и собственно российский национальный проект. Народы России когда будут свободны. Должны приближать это время", - отмечает Валерий Пекар.

Каждый день успешной Украины - это минус один день существования Российской империи, говорит он.

"РФ доживает свое. Поэтому хватает все, что плохо лежит вокруг. Украина стала последней жертвой последней империи. Мы - государство, о которое много империй ломали зубы. Сломается и это. Имеем историческую миссию - довести ценности свободы, демократии и справедливости", - добавляет эксперт.

Полное интервью с Валерием Пекарем читайте в журнале "Країна" от 19 декабря.

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