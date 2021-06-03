"Мы для вас люди или кто" - возмущенная актриса эмоционально обратилась к Укрзализныце

Римма Зюбина записала эмоциональное видео. Фото: Владислав Мусиенко, УНИАН

Украинская актриса Римма Зюбина записала обращение к Укрзализныце из-за невыносимого запаха в вагоне поезда Киев - Солотвино.

Видео обнародовала в Facebook.

Она рассказала, что поездом №13 будет следовать из Киева в Ужгород.

"Ехать с 17:11 до 08:40 и дышать этими ароматами? Мы вам люди или кто?", - подписала видео Зюбина.

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Прибыв на станцию, актриса обнаружила, что в поезде сильно воняет краской.

"С огромным удивлением я поняла, что вагон свежеокрашенный. Когда заходишь внутрь, там все пахнет красками. У меня вопрос к представителям Укрзализныци: есть ли какие-то технические нормы, когда красится вагон и одновременно людям можно ехать безопасно в этом вагоне? Я аллергик, астматик. И так же со мной едут люди со своими букетами болезней. Возможно, я доживу до того уровня Укрзализныци, который хотела бы видеть. Потому что это все не бесплатно и существует за наши налоги", - сказала Зюбина.

На сообщение в комментариях отреагировали представители Укрзализныци, попросив актрису предоставить подробности о путешествии.

В поезде Киев-Николаев 8 мая также произошел потоп. Начала течь с потолка вагона дождевая вода. Пассажиры спасались как могли.