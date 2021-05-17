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понедельник, 17 мая 2021 11:14

"Вонь невыносимая": в вагоне Укрзализныци произошло ЧП
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В поезде Рахов - Одесса случился потоп из-за проржавелой трубы. Пассажиры одного из плацкартных вагонов вынуждены ехать в потоках воды.

Об этом в Facebook рассказал Андрей Мрыга.

Фото: скриншот с видео

"Вы требуете колоссальные средства за пассажирские перевозки, а сами не можете заменить трубу, которой 30 лет? Вы серьезно?" - написал Мрыга.

Он добавил, что ЧП произошло в третьем вагоне поезда №026 - "при резком толчке" прорвало трубу.

"Вонь невыносимая. Но виновным, как всегда, сделают дежурного по вагону, потому что это его вагон. Спасибо за комфорт", - отметил пассажир.

В таких условиях, утверждает Мрыга, ехать им надо было еще в течение 5 ч.

На кадрах видно, что проход в вагоне и участки возле мест на несколько сантиметров затопило водой. Проводники же пытались вычерпывать ее швабрами и вениками.

Пассажирам предложили переместиться в другой вагон, а аварийный на промежуточной станции в Ивано-Франковске проветрили и высушили.

"К персоналу вопросов нет, но до сих пор остается загадкой, почему данный вагон эксплуатируется", - резюмировал Мрыга.

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В поезде Киев-Николаев 8 мая также произошел потоп. Начала течь с потолка вагона дождевая вода. Пассажиры спасались, как могли.

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