МВД готовит "большое строительство границ" с Россией и Беларусью

В течение 2022-2023 годов Украина должна построить госграницу с Россией и Беларусью. Фото: t.me/mvs_ukraine

Украина в течение 2022-2023 годов должна обустроить госграницу с Россией и Беларусью.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский во время инспекции участка российско-украинской границы в зоне ответственности Луганского пограничного отряда, передает Департамент коммуникации МВД.

Пока обустроен только участок протяженностью более 100 км. Это интеллектуальная граница, требующая минимального вмешательства человека. Система способна противодействовать потенциальным попыткам вторжения, диверсионного проникновения, нелегальной миграции и контрабанде.

"Но у нас еще тысячи километров необорудованной границы. В следующем году должно быть "большое строительство границ". Это и инженерные сооружения, выполненные специалистами, и в целом новая интеллектуальная граница. Она даст возможность пограничникам на 100% контролировать пределы нашей страны", - отметил Монастырский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стена на Донбассе. Вопрос могут вынести на референдум

По его словам, для полного обустройства границ необходимо 17 млрд грн. МВД уже обратилось к правительству с требованием заложить эти цифры в бюджет 2022 года.

Также МВД сосредоточит внимание на обеспечении хороших условий службы, в частности достойный уровень оплаты для личного состава.

"Я знаю, что не хватает кадров. Но и с этими проблемами будем работать", - сказал министр.

В свою очередь председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко отметил, что работы по обустройству границы продолжаются.

"В этом году мы планируем принять в эксплуатацию половину завершенного участка Харьковского пограничного отряда. На следующий год запланированы инженерные работы на участках Сумского и Луганского отрядов, чтобы полностью защитить границу с Россией", - сказал он.

Протяженность границы с РФ на суше 1974 км, из них 409 км Донецкой и Луганской областей Украина временно не контролирует.

16 июня 2014-го Совет национальной безопасности и обороны поручил правительству в одностороннем порядке отгородиться забором от России. Проект "Стена" представил в сентябре тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк. 12 сентября правительство выделило первые 100 млн грн. Завершение работ планировали в 2018 году, но впоследствии неоднократно переносили. Полная стоимость проекта "Стена" изначально оценивали в 8 млрд грн. Впоследствии цену снизили до 4 млрд. По состоянию на 2020-й потратили 1,7 млрд грн.