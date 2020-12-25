Мужчина повредил десяток авто после ссоры с женой

Пьяный мужчина повредил с десяток автомобилей на парковке возле дома в Софиевской Борщаговке под Киевом.
На такой поступок он пошел после ссоры с женой, сообщает Киев оперативный.
Личность мужчины установили с помощью камер видеонаблюдения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинец сбежал из-под карантина в Польше и разбил 4 автомобиля
"Сотрудники охраны догнали хулигана, используя спецсредства, провели задержания и удерживали нарушителя до прибытия полиции, поскольку он пытался убежать", - рассказали представители охраны.
Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
В Киеве на ул. Антоновича человек крушил припаркованные авто. Пока его задержали - успел исковеркать 7 транспортных средств.
Комментарии