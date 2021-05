Мужчина покорил Эверест в 80 лет

До покорения вершины альпинист перенес четыре операции на сердце. Фото: pixabay

80-летний японец Юичиро Миура поднялся на Эверест 23 мая 2013 года. Мужчина стал самым старым человеком в мире, которому удалось это сделать.

Аналогичные рекорды он установил пять и десять лет перед тем, когда ему было 75 и 70 лет. Все эти достижения внесли в Книгу рекордов Гиннеса.

"На Эвересте я заглянул смерти в глаза", - рассказывал он потом в одном из интервью.

До покорения вершины альпинист перенес четыре операции на сердце. Во время восхождения ему помогали сын Гота Миура и команда альпинистов.

До этого за свою жизнь японец покорял самую высокую гору мира трижды. Его отец - лыжник и путешественник Кейзо Миура, который в возрасте 77 лет совершил восхождение на Килиманджаро, а 99-летним спустился на лыжах с горы Монблан. По примеру отца, он начал кататься на лыжах. В Японии стал известен, как "крестный отец экстремального спуска": в 1964 году Юичиро Миура установил мировой рекорд, спустившись на лыжах с Фудзиямы со скоростью 172 км / ч.

Во время спуска с Эвереста он чудом выжил, но его группа сопровождения, шесть проводников-шерпов, погибла. Об этом в 1975 году сняли документальный фильм "Человек, который спустился на лыжах с Эвереста" ( "The Man Who Skied Down Everest"). Лента получила премию "Оскар" как лучший документальный фильм.

Эверест, самая высокая гора в мире, оказалась на 0,86 м выше, чем считалось ранее. Об этом совместно заявили геодезисты из Непала и Китая, которие согласовали свою позицию по этому поводу. Исследования утверждают, что гора возвышается над уровнем моря на 8848,86 м.