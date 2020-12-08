Эверест имеет большую высоту, чем считалось ранее - ученые

Исследования утверждают, что гора возвышается над уровнем моря на 8 848,86 метра. Фото: pixabay

Эверест, самая высокая гора в мире, оказалась на 0,86 м выше, чем считалось ранее.

Об этом совместно заявили геодезисты из Непала и Китая, которие согласовали свою позицию по этому поводу, передает BBC.

Исследования утверждают, что гора возвышается над уровнем моря на 8848,86 м.

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Посмотреть высоту Эвереста исследователи решили после землетрясения 2015 года, предположив, что она уменьшилась. На самом деле по итогам экспедиции выяснилось, что гора наоборот выросла на 86 см.

22 октября в Непале, в поселке Намче-Базар, который является ключевым пунктом для альпинистов, направляющихся к Эвересту, обнаружили первый случай заражения коронавирусом. В связи с этим Непал закрыл доступ на гору.