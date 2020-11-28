"Муж стал дальнобойщиком" - украинка рассказала о работе В США

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Украинка Оксана Надеина три года назад вместе с семьей переехала в Сакраменто. Женщина ведет блог о жизни в США и воспитании детей.

"Мы приехали в США в 2017 по туристической визе, а потом с помощью адвоката получили легальное пребывание. Сейчас муж устроился на работу дальнобойщиком, я воспитываю дочерей. Живем в апартаментах, где много русскоязычных. И сейчас я чувствую себя здесь дома", - пишет Оксана.

Украинка рассказывает, что мигрантам здесь вряд ли удастся устроиться по той профессии, по которой они работали дома. И дело не в языке.

"В США придется начинать жизнь с чистого листа. Важен тот факт, какие у человека "исходные данные", а именно, наличие документов позволяют работать. Те кто приехали по Грин карте уже на шаг вперед тех, кто подается на политическое убежище. Первые получают документити практически сразу, вторые через 1-1, 5 года", - добавляет Оксана.

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Иммигранты в Сакраменто чаще всего работают:

- продавцами в российских магазинах,

- помощниками в Walmart, Ross и т. д. (американские продуктовые и вещевые магазины) - чаще всего по рекомендации.

- грузчиками на складах,

- "муверами" - грузчики, которые пакуют и перевозят вещи при переездах.

- в сфере уборки,

- на "констракшенах" - демонтаж, строительство, крыши, отделка и т. д.

- установщинами кухонной мебели,

- в автомобильных автомастерских,

- на доставках-пиццы, Amazon, Doordash (еда) и т. д.,

- такси-Uber, Lift

- дальнобойщиками

Подработки:

- собирать урожай, обслуживать мероприятия, подработку в праздничные дни в специализированных магазинах,

- сфера красоты-Для этого нужна лицензия, но чаще всего тихонько работают на дому через "сарафанное радио".

- торты на заказ-чаще всего, та же ситуация, что и с"красотой".

"Иногда это промежуточный этап, а потом люди идут учиться и получая образование в сфере IT, медицины, налоговой системы и т.д., начинают строить уже постоянные карьеры.А иногда, остаются на этом этапе надолго, потому что это выгоднее по деньгам, учитывая подводные камни налоговой системы Калифорнии. Или же, получив достаточно опыта, получают лицензию и открывают свой бизнес. Главное, что здесь нормально относятся к работникам всех профессий", - говорит украинка.

Татьяна Зелинская рассказала, какую работу может получить иностранец в Норвегии. И каких работ не существует, а их часто предлагают украинцам.