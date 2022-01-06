Музей одного экспоната: на Волыни появилась необычная локация

На Волыни в Маневичах к маю 2022 года откроют "Музей одного экспоната".

Экспозицию будет составлять уникальная лодка-моноксил XIII века, не имеющая аналогов в Восточной Европе, пишет "Общественное".

"Открытия музея еще не было. Работы не полностью завершили. Для этого осталось 400 тыс. грн согласно проектно-сметной документации. Тогда будет завершена реконструкция Маневицкого краеведческого музея с достройкой для одного экспоната. Сама лодка у нас красивая, замечательная, выглядит бомбезно", - сообщил директор заведения Петр Хомич.

В то же время посетителям уже предоставили возможность осмотреть находку, которую обнаружили летом 2015-го. Лодку разместили в помещении площадью 16 м на 6,5 м.

Музей планируют открыть к Международному дню музеев. К этому времени завершат внешние работы, озеленение территории, подключение сигнализации, а также установку специального оборудования для поддержания в помещении одинакового температурно-влажностного режима.

Артефакт нашли семь лет назад в реке Стырь между селами Староселье и Копилля бывшего Маневицкого района. На поверхность из воды долбленку вытащили в сентябре того же года. Возраст лодки датируют 1229-1256 годами. Он мог принадлежать литовским князьям.

Кроме лодки посетители могут осмотреть выставку челноков Владимира Ящука из Луцка, который привез в музей 189 корабликов.

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Фото: Facebook/Stas Olshevskyі

В испанском городке Л'Асплуга-да-Франкули открылся необычный музей одного экспоната El Museu Particular. За стеклом единственной витрины заведения представлен 1 предмет. В феврале им стала вилка, которую в марте заменит что-то другое: игрушка или целлофановый пакет.