Мусорный апокалипсис: пригород засыпало бытовыми отходами

Пригород Очакова засыпало мусором. Фото: facebook/Андрей Дмитренко

Окраины города Очакова Николаевской области засыпало мусором из-за шторма, прокатившегося недавно по области.

Мусор лежит на обочине, им покрыты поля и деревья, пишет УНН.

Мэр Очакова Сергей Бычков рассказал, что сначала наведут порядок в самом городе после шторма, а потом начнут ликвидировать последствия непогоды у полигона:

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"Это было стихийное бедствие, ничего удивительного здесь нет, регионального уровня ситуация ТЭБ ЧС. Последствия будут ликвидироваться в соответствии с законодательством. Начнем убирать, когда устраним повреждения по городу: школы, дома, уберем с проезжей части деревья, все отрегулируем и займемся полигоном".

Во время урагана в Херсоне 24 февраля пострадали 5 человек. Кусок кровли, сорванной ветром, травмировал 20-летнего парня - у него сотрясение мозга. Еще один кусок металлопрофиля влетел в 20-летнюю девушку - у нее травма грудной клетки. Пострадала и 68-летняя женщина, в которую попал большой кусок сорванной кровли. Сейчас она в реанимации, у нее черепно-мозговая травма, женщина в коме.