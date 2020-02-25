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вторник, 25 февраля 2020 15:23

5 человек искалечил ураган. Одна женщина - в коме
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Во время урагана в Херсоне 24 февраля пострадали 5 человек
Фото: ks.dsns.gov.ua
Во время урагана в Херсоне 24 февраля пострадали 5 человек
Во время урагана в Херсоне 24 февраля пострадали 5 человек

Во время урагана в Херсоне 24 февраля пострадали 5 человек. Кусок кровли, которую сорвал ветер травмировал 20-летнего парня: у него сотрясение мозга. Еще один кусок металлопрофиля влетел в 20-летнюю девушку - у нее травма грудной клетки. Пострадала и 68-летняя женщина, в которую попал большой кусок сорванной кровли. Сейчас она в реанимации, у нее черепно-мозговая травма, женщина в коме.

Дерево, которое повалил ветер, травмировало школьницу. В соцсетях распространилась информация, что якобы оно убило девочку, но это оказалось неправдой. Школьница жива, у нее ушибы, она в больнице, ее состояние не тяжелое.

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"Повалено более 50 деревьев, 5 человек получили травмы, в том числе один ребенок; трое из них госпитализированы. Подразделения области выезжали на ликвидацию чрезвычайных ситуаций 57 раз", - говорит начальник оперативно-координационного центра Андрей Белоусов, передает ТСН.

В районах области - поваленные остановки, указатели и повреждены крыши. Также известно, что в области до сих пор обесточены полсотни населенных пунктов.

В Одессе 24 февраля из-за непогоды погибла 69-летняя женщина. На нее упало дерево.

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25
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