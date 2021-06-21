Может грозить тюрьма. Запустили опасный TikTok-челлендж

 
Ексклюзивы
1/5
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 765
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Просмотров: 1413
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Просмотров: 2349
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Просмотров: 3078
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
Просмотров: 207
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Просмотров: 981
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Просмотров: 891
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
1 Просмотров: 360
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1485
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Просмотров: 1008
Фото
Все фото
6
10
8
5
18
Варфоломей подтвердил, что приедет в Украину на годовщину Независимости - Порошенко
Варфоломей подтвердил, что приедет в Украину на годовщину Независимости - Порошенко
День отца: Зеленский показал себя малого, а Вятрович - рисунок от сына
День отца: Зеленский показал себя малого, а Вятрович - рисунок от сына
День медика: открыли памятник погибшим от Covid-19 врачам
День медика: открыли памятник погибшим от Covid-19 врачам
&quot;С днем ​​рождения, Катя&quot; - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
Прощаются с легендарным Григорием Чапкисом
Прощаются с легендарным Григорием Чапкисом
Видео
Все видео
"Радикально изменил лицо и дух украинской советской литературы" - умер писатель Иван Драч
"Радикально изменил лицо и дух украинской советской литературы" - умер писатель Иван Драч
Фукс полностью контролирует городскую власть в Харькове - Добкин
Фукс полностью контролирует городскую власть в Харькове - Добкин
"Это Дмитрий Гон... Гордон" - российская ведущая опозорилась в прямом эфире
"Это Дмитрий Гон... Гордон" - российская ведущая опозорилась в прямом эфире
"Те, кто покрывали в МВД, должны уйти" - в Раде вспомнили о Екатерине Гандзюк
"Те, кто покрывали в МВД, должны уйти" - в Раде вспомнили о Екатерине Гандзюк
Матершинная блогерша из Ирпеня загремела в "Миротворец"
Матершинная блогерша из Ирпеня загремела в "Миротворец"
Интервью
1/5
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Просмотров: 171
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 765
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Просмотров: 729
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Просмотров: 882
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1485
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
21 июня 2021
Просмотров: 252
Надія на Bellingcat
– Упевнився, що зробив правильний вибір, коли проголосував за Зеленського. Оце єдина радість від плівок, – каже Сергій. Продивився ...
понедельник, 21 июня 2021 23:34

Может грозить тюрьма. Запустили опасный TikTok-челлендж

  Комментировать
Может грозить тюрьма. Запустили опасный TikTok-челлендж
Запустили вредный TikTok челлендж. Фото: Reuters

Подростки из Киева воруют колпачки с логотипами с колес автомобилей и хвастаются этим в тиктоке.

За такой челлендж в Украине предусмотрена уголовная ответственность, сообщает фейсбук ЖК "София".

Есть уже даже отдельные аккаунты, которые посвящены такому челленджу.

Пострадавшие владельцы авто призывают родителей лучше следить за собственными детьми, а также провести с ними воспитательные беседы. Колпачки, которые подростки уже успели похитить, необходимо вернуть на место.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Парень помочился в фонтан на майдане Независимости

Челленджа в группах смерти, который якобы вызвал отравление 2 школьниц в Боярке, не существует. Такую версию придумала одна из спасенных учениц. Речь идет о трагедии, произошедшей в феврале этого года в академическом лицее "Гармония", расположенном в Боярке Киевской области. 2 ученицы 7-го класса приобрели дротаверин в аптеке и выпили каждый по 40 таблеток в помещении школы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Может грозить тюрьма. Запустили опасный TikTok-челлендж». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;На заработках оборвался тромб&quot; - семья просит помочь привезти тело отца в Украину
"На заработках оборвался тромб" - семья просит помочь привезти тело отца в Украину
 Просмотров: 23014
Исчезнувших супругов нашли закопанным на заброшенной ферме
Исчезнувших супругов нашли закопанным на заброшенной ферме
 Просмотров: 10603
Мисс идеальная грудь поразила соблазнительными формами и сексуальным нарядом
Мисс идеальная грудь поразила соблазнительными формами и сексуальным нарядом
6
 Просмотров: 8892
Труп пропавшей 15-летней на пустыре: девушку убили, есть подозреваемый
Труп пропавшей 15-летней на пустыре: девушку убили, есть подозреваемый
6
 Просмотров: 7173
Гороскоп на 20 июня: что обязательно надо сделать в этот день
Гороскоп на 20 июня: что обязательно надо сделать в этот день
 Просмотров: 5445
Общество
США раздадут другим странам 55 млн доз вакцины от Covid-19. Украина в их числе
США раздадут другим странам 55 млн доз вакцины от Covid-19. Украина в их числе
По всему миру снижается количество инфицированных на Covid-19 - ВОЗ
По всему миру снижается количество инфицированных на Covid-19 - ВОЗ Просмотров: 153
Дождей будет больше: какая погода ожидает украинский в июле
Дождей будет больше: какая погода ожидает украинский в июле Просмотров: 1062
Аномальная жара и дожди будут держать Украину
Аномальная жара и дожди будут держать Украину Просмотров: 612
Отравление в Харькове: число пострадавших растет
Отравление в Харькове: число пострадавших растет Просмотров: 333
Больше всего комментируют
12
Команда Зеленского хочет по-совковому распилить почти 5,5 млрд грн - редактор "Наші гроші"
5
США заморозили $100 млн военной помощи для Украины
1
НАТО, Аваков, турборежим, олигархи, Конституция Украины - спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков дал большое интервью
1
За два года Зеленского не перегнал никто из политиков - рейтинги
1
В аварии сгорело два танка
Голосов: 56514
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть