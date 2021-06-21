Может грозить тюрьма. Запустили опасный TikTok-челлендж

Запустили вредный TikTok челлендж. Фото: Reuters

Подростки из Киева воруют колпачки с логотипами с колес автомобилей и хвастаются этим в тиктоке.

За такой челлендж в Украине предусмотрена уголовная ответственность, сообщает фейсбук ЖК "София".

Есть уже даже отдельные аккаунты, которые посвящены такому челленджу.

Пострадавшие владельцы авто призывают родителей лучше следить за собственными детьми, а также провести с ними воспитательные беседы. Колпачки, которые подростки уже успели похитить, необходимо вернуть на место.

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Челленджа в группах смерти, который якобы вызвал отравление 2 школьниц в Боярке, не существует. Такую версию придумала одна из спасенных учениц. Речь идет о трагедии, произошедшей в феврале этого года в академическом лицее "Гармония", расположенном в Боярке Киевской области. 2 ученицы 7-го класса приобрели дротаверин в аптеке и выпили каждый по 40 таблеток в помещении школы.