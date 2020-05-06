Москва устроит авиапарад ко Дню Победы

Россия поднимет в небо десятки самолетов и вертолетов. Фото: parad75.mil.ru

В России 9 мая организуют 47 авиапарадов ко Дню Победы.

По сообщению минобороны РФ, над Красной площадью в Москве пролетят 75 самолетов и вертолетов.

Всего воздушные показы ко Дню Победы пройдут в 47 городах России.

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Над Москвой пролетят вертолеты Ми-8, Ми-35, Ми-28 и Ка-52, сверхтяжелый транспортный вертолет Ми-26, истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-29, штурмовики Су-25, бомбардировщики Су-24 и Су-34, самолеты дальней и военно-транспортной авиации, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и разведки А-50, новейшие истребители Су-57 и истребители-перехватчики МиГ-31к со сверхзвуковыми ракетными комплексами "Кинжал".

Экс-канцлеру Германии Герхарду Шредеру предложили пари после его заявления в немецких СМИ о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины.