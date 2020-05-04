Экс-канцлеру Германии предложили побиться об заклад из-за Крыма

украинский дипломат уверен, что Крым скоро вернется в состав Украины. Фото: reuters.com

Бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру предложили пари после его заявления в немецких СМИ о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины.

Предложение побиться об заклад выдвинул немецкому экс-политику посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, пишет "Укринформ".

"Что касается бесстыдного тезиса господина Шредера о том, что" ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым", то хотелось бы объявить этому 76-летнему экс-политику и топ-лоббисту Кремля своеобразное пари: еще при его жизни Крым непременно вернется в лоно матери-Украина. Это так же очевидно, как и то, что солнце встает на востоке и садится на Западе", – сказал украинский дипломат.

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Ранее Шредер предложил снять санкции с РФ из-за якобы их неэффективности.

Однако Мельник считает, что такие заявления наоборот являются лучшим доказательством того, что санции работают.

"Чем громче господин Шредер и другие лоббисты милитаристской Москвы на каждом углу кричат ​​о том, что введенные против России санкции являются якобы "бессмысленными", тем более очевидным становится для немецкой общественности тот неоспоримый факт, что санкции ЕС и США прекрасно работают и очень больно бьют в самое сердце и без того слабой российской экономики, а значит и политического руководства", – подчеркнул Мельник.

Он также отметил, что несмотря на все усилия главного лоббиста России в ЕС экс-канцлера Шредера, который является руководителем совета директоров государственной компании "Роснефть" и председателем совета акционеров "Nord Stream AG", ему не удалось пробить стену мощной солидарности правительства Германии и всего немецкого общества по поддержке Украины.

Решение об оккупации Донбасса и аннексии Крыма в России принимали эмоционально, поэтому не исключено, что эти шаги будут "откручены" назад.