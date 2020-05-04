Аннексию Крыма назвали политической ошибкой. Фото: reuters.com

Решение об оккупации Донбасса и аннексии Крыма в России принимали эмоционально, поэтому не исключено, что эти шаги будут "откручены" назад.

Об этом пишет "Сегодня" со ссылкой на слова вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко.

Украинский дипломат заявил, что даже при условии падения цен на нефть РФ сможет содержать Крым и Донбасс, ведь это не такие большие средства, на которые Россия не могла бы пойти.

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По мнению Пристайко, РФ, как и бывший Советский Союз, не беспокоят такие мелочи, как благосостояние граждан, поэтому российская пропаганда определенное время может выживать на одном ультранационализме.

В то же время дипломат считает, что Россия принимала решение о Донбассе и Крыме эмоционально, это были политические ошибки, потому не исключено, что эти шаги будут "откручены" назад. То есть шанс на мир остается.

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко предупредил действующую власть о риске отмены "азовского пакета" санкций против Кремля.