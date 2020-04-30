С России могут снять "азовский пакет" санкций

Порошенко предупредил о риске отмены "азовского пакета" санкций против Кремля. Фото: reuters.com

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко предупредил действующую власть о риске отмены "азовского пакета" санкций против Кремля.

Во время видеообращения он напомнил, что за последний год ни одно украинское военное судно не пересекло Керченский пролив. Порошенко считает это следствием того, что "нынешняя власть палец о палец не ударила, чтобы защитить свободу судоходства в Азовском море".

Глава "Европейской солидарности" отметил, что в мае истекает срок, когда Украина должна подать свою позицию в Международный арбитраж по морскому праву о компенсации РФ ущерба за нарушение международных норм во время акта военной агрессии в ноябре 2018 года.

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"Почти год, как 25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге принял предварительное решение в пользу Украины в деле" Украина против России о задержании военных кораблей и их экипажей в Керченском проливе в ноябре 2018 года". Суд объявил о применении временных мер к Российской Федерации за нарушение ею иммунитета 3 украинских военных кораблей и 24 членов экипажа. Он обязал Кремль отдать наши корабли и освободить моряков. Благодаря этому вердикту наших героев удалось вернуть домой", – напомнил Порошенко.

Он отметил, что это беспрецедентное в истории трибунала решение стало следствием высокопрофессиональной работы украинской дипломатической команды в соответствии с подписанными им директив.

Однако готовность нынешней украинской власти продолжить международно-правовой процесс вызывает сомнения, подчеркнул Порошенко.

"А Россия уже использует тезис о том, что администрация Зеленского, Офис Генерального прокурора Украины, ГБР и сами рассматривают события ноября 2018 года как военную провокацию со стороны Украины", – подчеркнул он.

Политик обратил внимание на то, что действия украинской ГБР четко синхронизируются с Федеральной службой безопасности России.

"Так, и в ФСБ, и ГБР считают проход украинских кораблей украинским морем – уголовным преступлением. И ФСБ, и ГБР допрашивали украинских моряков. Едва ли не единственным разногласием между позициями этих двух ведомств является то, что ФСБ арестовала украинских моряков, а ГБР хочет предъявить подозрение командующему Военно-морских сил Украины адмиралу Игорю Воронченко", – подчеркнул лидер" Европейской Солидарности ".

"Только мгновенная негативная реакция общественности, ветеранов, журналистов и политиков-государственников удержала власть от этого преступления против Украины. Но уголовное дело по факту событий в Керченском проливе, начатое с подачи соратника Януковича Портнова, продолжает "расследоваться", – сказал Порошенко.

По его мнению, этим делом украинская власть защищает правовую позицию России, отрицая выводы Морского трибунала ООН, который своим решением признал правомерной позицию Украины, а также создает риск отмены "азовского пакета" санкций против Кремля, введенного Евросоюзом и Соединенными Штатами.

"Мы требуем от МИД предоставить обществу информацию, каким образом страна готовится к арбитражу, если вообще готовится. Мы ожидаем, что Владимир Зеленский найдет нужные слова, для того, чтобы выразить, наконец, публично свою позицию относительно нападения России на Украину в Керченском проливе. И это должно произойти не позднее, чем в мае", – подчеркнул пятый Президент.

Верховная Рада обратилась к иностранным государствам и парламентским ассамблеям международных организаций за осуждением продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.