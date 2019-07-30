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вторник, 30 июля 2019 14:43

Мошенники запустили по всему миру вирусную акцию Adidas

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Мошенники запустили по всему миру вирусную акцию Adidas
Після переходу за посиланням шахраї можуть запропонувати пройти опитування або оформити замовлення, вказавши реквізити своєї банківської картки После перехода по ссылке мошенники могут предложить пройти опрос или оформить заказ, указав реквизиты своей банковской карты Фото: Kp.kz

Украинцы начали получать от мошенников сообщения, в которых предлагается бесплатно получить одежду или обувь от всемирно известного бренда Adidas.

Пользователи сети интернет стали получать сообщения о том, что компания раздает 3 тыс. пар бесплатных кроссовок.

"Adidas раздает 3000 бесплатных пар обуви, 1800 футболок, чтобы отпраздновать свое 95-летие", - говорится в одном из подобных сообщений.

В тексте есть ссылка, при переходе по которой пользователи видят поддельную страницу Adidas.

После перехода по ссылке мошенники могут предложить пройти опрос или оформить заказ, указав реквизиты своей банковской карты. В результате пользователи могут лишиться всех денег на счету или аккаунта в мессенджере.

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Пользователи могут также получить предложение направить рассылку друзьям дальше. В случае согласия пользователя, мошенники получают доступ к телефонной книге мобильного устройства.

Подобные сообщения ранее начали получать пользователи в России, Казахстане и Беларуси.

В центре Херсона милиционеры разоблачили магазин спортивной одежды "Адидас", который торговал поддельным одеждой. Товара имели на 2 миллиона гривен.

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30
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