Мошенники запустили по всему миру вирусную акцию Adidas

Украинцы начали получать от мошенников сообщения, в которых предлагается бесплатно получить одежду или обувь от всемирно известного бренда Adidas.
Пользователи сети интернет стали получать сообщения о том, что компания раздает 3 тыс. пар бесплатных кроссовок.
"Adidas раздает 3000 бесплатных пар обуви, 1800 футболок, чтобы отпраздновать свое 95-летие", - говорится в одном из подобных сообщений.
В тексте есть ссылка, при переходе по которой пользователи видят поддельную страницу Adidas.
После перехода по ссылке мошенники могут предложить пройти опрос или оформить заказ, указав реквизиты своей банковской карты. В результате пользователи могут лишиться всех денег на счету или аккаунта в мессенджере.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве мошенники продавали путевки в элитные курорты
Пользователи могут также получить предложение направить рассылку друзьям дальше. В случае согласия пользователя, мошенники получают доступ к телефонной книге мобильного устройства.
Подобные сообщения ранее начали получать пользователи в России, Казахстане и Беларуси.
В центре Херсона милиционеры разоблачили магазин спортивной одежды "Адидас", который торговал поддельным одеждой. Товара имели на 2 миллиона гривен.
Комментарии