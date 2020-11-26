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четверг, 26 ноября 2020 16:45

Мощный циклон: рассказали о погоде на конец недели

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Мощный циклон: рассказали о погоде на конец недели
В столице в пятницу будет облачно, прохладно, до +4°С. Фото: pixabay.com

27 ноября к Украине приблизится атмосферный фронт циклона Tanja, который обусловит осадки в западной и северной частях страны.

Немного коснется и центра, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

На остальной территории антициклон будет разгонять влажные облака.

Температура воздуха завтра снизится и в течение дня составит +2...7°С. На юге, наоборот, погреется до +10...13°С. Синоптический комфорт существенно ухудшится в воскресенье, когда циклон принесет дожди и мокрый снег. Непогода не доберется разве что до востока.

В столице в пятницу будет облачно, прохладно, до +4°С, возможен небольшой дождь.

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В субботу киевлян ждет пасмурная погода и дождь. Влажность воздуха 85-97%. Температура составит +1,6...4°C, но будет ощущаться как -0,2...+4°C. Давление 749-751 мм ртутного столбика. Ветер слабый юго-восточного и западного направлений: 1-2 м/с. Возможна малая геомагнитная буря.

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