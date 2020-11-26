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четверг, 26 ноября 2020 07:34

Какая погода будет царить в столице следующих 3 дня

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Какая погода будет царить в столице следующих 3 дня
В субботу киевлян ждет пасмурная погода и дождь. Фото: pixabay.com

Ближайшие 3 дня в Киеве ожидается прохладная погода, небольшие дожди и слабый ветер.

Об этом сообщает gismeteo.ua.

Сегодня в столице сухо, прогнозируется переменная облачность, ветер западный в пределах 2-3 м/с. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +0,5...7°С. Атмосферное давление 751-753 мм ртутного столбика, вероятны слабые геомагнитные бури. Влажность воздуха высокая - 76-94%

27 ноября также обещают переменную облачность, но и небольшой дождь. Температура воздуха составит от -1...+ 4°C (будет ощущаться как -5...+1°C). Влажность воздуха в пределах 77-94%. Ветер с юго-западного сменит направление на западный, скорость 3-4 м/с. Вероятна слабая геомагнитная буря.

В субботу киевлян ждет пасмурная погода и дождь. Влажность воздуха 85-97%. Температура составит +1,6...4°C, но будет ощущаться как -0,2...+4°C. Давление 749-751 мм ртутного столбика. Ветер слабый юго-восточного и западного направлений: 1-2 м/с. Возможна малая геомагнитная буря.

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Каждый украшает свой дом к зимним праздникам исходя из собственного воображения. Предпочитают купить готовый декор, другие делают его самостоятельно. Изысканно и креативно выглядит оформления праздничным венком. Он продается практически в каждом магазине, но лучше изготовить его самостоятельно.

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26
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