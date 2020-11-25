Рождественский декор: яркие идеи украшения порога дома

Каждый украшает свой дом исходя из собственного воображения. Предпочитают купить готовый декор, другие делают его самостоятельно.
Изысканно и креативно выглядит оформления праздничным венком. Он продается практически в каждом магазине, но лучше изготовить его самостоятельно.
Для основы понадобится:
Лист картона;
Елочные или сосновые ветви;
Клеевой пистолет;
Золотистая атласная лента;
Элементы для декора: шишки, шарики, бусы, дождик, бантики, ленты.
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Циркулем на картоне нарисовать круг диаметром 30 см, внутри него еще 1 диаметром 25 см. В результате получится кольцо толщиной примерно 5 см. Его обмотать золотой лентой. Она поможет в креплении ветвей и скроет просвещения.
Каждую ветку вставить в карман ленты у основания и завязать ниткой. Крепить по всей основе круга с помощью степлера.
Украсить дом і двор можно и поддонами - универсальным хламом. В него получится вдохнуть вторую жизнь. Получится создать мебель, стоянку для велосипедов или хранения садовых инструментов. Используя переработанное дерево, можно осуществить все смелые замыслы.
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