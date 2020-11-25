Укргидрометцентр сообщил, какая погода будет в декабре

В декабре температура воздуха будет выше, чем средние показатели. Фото: pexels.com

Укргидрометцентр сообщил, какую погоду прогнозируют в декабре.

"Средняя месячная температура предполагается от -3...+2ºС. В Крыму до +4ºС. Это на 1-1,5°С выше средних многолетних значений.

Ожидается, что месячное количество осадков будет в пределах 32-82 мм. На Закарпатье и в горах Крыма до 108-132 мм. Это в пределах средних многолетних значений.

За все время наблюдения за погодой в Украине абсолютный максимум температуры в декабре составил +10... 18ºС. В южной части и на Прикарпатье местами +19... 20ºС, в Крыму до +25ºС.

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Абсолютный минимум фиксировали в пределах -21... 37ºС, в южных областях -17... 28ºС.

26 ноября в Украине будет солнечно, без осадков. Температура воздуха в четверг также должна быть комфортная, сообщила синоптикиня Наталья Диденко в Facebook.