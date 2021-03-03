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среда, 03 марта 2021 17:54

МОН будет контролировать трудоустройство выпускников

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МОН будет контролировать трудоустройство выпускников
После регистрации документов начнут тестирование системы. Фото: pixabay.com

Министерство образования и науки Украины планирует следить за трудоустройством выпускников высших учебных заведений.

Хотят начать электронную систему мониторинга, в частности для улучшения обмена информацией, заявив глава МОН Сергей Шкарлет, сообщает Правительственный портал.

"Самым главным на этом этапе является согласование порядка обмена информацией между пенсионным фондом и Министерством образования и науки. Уже подготовлены проекты приказа МОН и постановления ПФУ", - сказал Шкарлет.

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После регистрации соответствующих документов синхронизируют информацию Единой государственной электронной базы по вопросам образования и Пенсионного фонда и начнут тестирование системы.

По словам Шкарлета, мониторинг является важным элементом для анализа решений по развитию высшего образования в Украине. Также показатель трудоустройства повлияет на формулы распределения финансирования вузов.

Книга спортсмена Владимира Кличко "Управление вызовами" войдет в учебную программу Гарвардской бизнес-школы. Стратегию можно применять в бизнесе и в повседневной жизни.

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03
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