МОН будет контролировать трудоустройство выпускников

После регистрации документов начнут тестирование системы. Фото: pixabay.com

Министерство образования и науки Украины планирует следить за трудоустройством выпускников высших учебных заведений.

Хотят начать электронную систему мониторинга, в частности для улучшения обмена информацией, заявив глава МОН Сергей Шкарлет, сообщает Правительственный портал.

"Самым главным на этом этапе является согласование порядка обмена информацией между пенсионным фондом и Министерством образования и науки. Уже подготовлены проекты приказа МОН и постановления ПФУ", - сказал Шкарлет.

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После регистрации соответствующих документов синхронизируют информацию Единой государственной электронной базы по вопросам образования и Пенсионного фонда и начнут тестирование системы.

По словам Шкарлета, мониторинг является важным элементом для анализа решений по развитию высшего образования в Украине. Также показатель трудоустройства повлияет на формулы распределения финансирования вузов.

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