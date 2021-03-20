Мокрый снег и ночные морозы: синоптики дали прогноз на ближайшие дни

Сообщили прогноз погоды на ближайшие дни. Фото: galnet

В воскресенье, 21 марта, на территории Украины будет преимущественно без осадков.

Только в Харьковской и Луганской областях ночью ожидается небольшой снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью 2-7°С мороза, днем ​​3-8°С тепла. В Карпатах ночью 10-15°С мороза, днем ​​1-6°С мороза.

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Порывы ветра будут достигать 5-10 м/с, в северной части страны - 15-18 м/с.

В понедельник, 22 марта, в западных, северных и местами центральных областях прогнозируют небольшой мокрый снег. На остальной территории без существенных осадков.

Температура ночью будет достигать 0-5°С мороза, днем ​​0-5°С тепла. В Карпатах ночью 8-13°С мороза, днем ​​3-8°С мороза. Наблюдаться порывы ветра 7-12 м/с.

В Киеве небольшой мокрый снег. Ветер будет достигать 7-12 м/с. Температура ночью 1-3°С мороза, днем ​​3-5°С тепла.

2021 будет еще жарче, чем в 2020. Это может привести к проблемам с урожайностью. Засухи и суховеи участятся на 15-30% в Николаевской, Херсонской, Одесской областях, в центральных регионах - град и сильные ветры, в западных - обильные дожди, которые повлекут наводнения.