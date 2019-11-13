Могут запретить платить за трудоустройство за рубежом

Депутаты предлагают штрафовать компании, которые берут деньги за трудоустройство Украинские за рубежом. Фото: expres.online

В Верховной Раде рассматривают закон о "О защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством в трудоустройстве за границу".

Соответствующий законопроект №2365 зарегистрирован 31 октября и находится на стадии изучения.

Если закон примут, агентствам запретят брать деньги за трудоустройство за рубежом. Сейчас в Украине действуют много полулегальных, а то и нелегальных организаций, которые под видом агентств по трудоустройству берут с трудовых мигрантов деньги за предоставление информации о рабочих местах на территории других государств. Нередко таким образом реализуют откровенно мошеннические схемы - по 300-600 евро людей отправляют в несуществующих компаний за рубежом.

Нередко такие фирмы сообщают соискателям вакансий ложные сведения об условиях работы, проживания, оплаты труда. При этом не несут никакой ответственности.

В проекте закона №2365 предлагается защитить трудовых мигрантов от мошенников.

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Депутаты предлагают запретить компаниям, работающим в сфере международного трудоустройства, получать средства из потенциального соискателя за трудоустройство за рубежом. А также ввести административную ответственность за нарушение компаниями, работающими в сфере международного трудоустройства, запрета на взыскание с граждан каких-либо гонораров, комиссионных и других вознаграждений за посредничество в трудоустройстве в Украине или за рубежом.

Штрафы предлагают от 2 до 5 тысяч необлагаемых минимумов, что сейчас составляет от 34 до 85 тыс. грн.

По мнению депутатов, принятие указанного Закона является одним из шагов для смягчения и предотвращения негативных последствий массовой трудовой миграции украинский за границу для граждан Украины.

По итогам 2019-го работники могут перевести в Украину $ 12 млрд, прогнозируют эксперты.