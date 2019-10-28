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понедельник, 28 октября 2019 12:39

Сколько денег привезут заробитчане в 2019-м

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Сколько денег привезут заробитчане в 2019-м
В этом году ожидают, что темпы роста объемов переводов из-за рубежа будут расти не так быстро, как последние 5 лет. Фото: Depositphotos

По итогам 2019-го заробитчане могут перевести в Украину $12 млрд.

"В прошлом году трудовые мигранты перевели $11 миллиардов. В этом году сумма будет около $12 миллиардов", - сообщил заместитель министра экономического развития Сергей Николайчук, пишет "РБК-Україна".

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По его словам, деньги заробитчан - важная составляющая платежного баланса страны. От них, например, зависит курс валют.

"В этом году темпы миграции из Украины существенно замедлились. Поэтому ожидаем, что темпы роста объемов переводов будут расти не так быстро, как последние 5 лет", - говорит Николайчук.

За первое полугодие 2019-го заробитчане в Украину перевели более $5,5 млрд, свидетельствуют данные Нацбанка.

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