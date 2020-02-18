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&quot;Моего отца убили на Майдане. Я до сих пор слышу крик своей бабушки тогда&quot; - дочь погибшего героя поделилась воспоминаниями об отце
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вторник, 18 февраля 2020 15:04

"Моего отца убили на Майдане. Я до сих пор слышу крик своей бабушки тогда" - дочь погибшего героя поделилась воспоминаниями об отце
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Герой Украины, сотник ивано-франковской сотни Сергей Дидыч погиб 18 февраля 2014. Ему было 44 года
Фото: Fb/Ira Didych
Герой Украины, сотник ивано-франковской сотни Сергей Дидыч погиб 18 февраля 2014. Ему было 44 года
Герой Украины, сотник ивано-франковской сотни Сергей Дидыч погиб 18 февраля 2014. Ему было 44 года
Герой Украины, сотник ивано-франковской сотни Сергей Дидыч погиб 18 февраля 2014. Ему было 44 года
Герой Украины, сотник ивано-франковской сотни Сергей Дидыч погиб 18 февраля 2014. Ему было 44 года

6 лет назад в Киеве на Майдане у меня погиб отец. Я была ребенком, когда его убили. Мне было 12. В тот день я вернулась из школы домой. Делала уроки. Смотрела прямые трансляции с Майдана. Огонь. Колеса. Крик. И гордилась своими родителями, что они там. А потом узнала, что моего отца убили. Моего папу. Я рассказывала вам об этом? Да? Ну тогда ладно. Нет? Ну тогда расскажу, почему нет. Потому что о смерти говорить неудобно.

Пишет 18-летняя Ирина Дидыч в Facebook. Ее отец Герой Украины, сотник ивано-франковской сотни 44-летний Сергей Дидыч - один из первых погибших Небесной сотни.

"Сегодня я не буду рассказывать о своем папе. Я буду говорить, почему я об этом молчу. Так как о смерти говорить неудобно", - пишет девушка.

Сергей с женой Галиной на Майдане был с начала декабря. 18 февраля 2014 года вместе со своей сотней сдерживал атаку "Беркута" в Крепостном переулке. По словам собратьев, когда его сотня отходила, Дидыч шел последним.

"Вот скажу я вам:

- Здравствуйте. Мой папа на Майдане погиб. И да, я с этим живу. Да, плачу, когда о жертвенности говорят. Когда беркутовцев в Россию отпускают. Когда "дегероизируют". Когда дерутся за соцпомощь. Когда решают, кто за кого должен умирать. Но живу.

И что вы мне ответите? Обычно люди молчат. Или обнимают. (Это уже получше. Но не для меня. Только для них.) Ибо о смерти говорить неудобно", - продолжает дочь Героя.

Сергей Дидыч среди всего основал "Клуб путешественников "Золотое руно", одним из первых разрабатывал туристические маршруты по Днестру, организовывал сплавы по Серету, Збручу, Лимнице.

"Или скажу: Извините, друзья, я на сбор не приду. Просто сейчас 19 часов. 18 февраля. 6 лет назад услышала, как кричит моя бабушка. Потому что ее сына убили. Мне сейчас сложно сориентироваться. Потому что я до сих пор этот крик слышу.

Или: Извини, мам. Но я не могу с тобой сегодня говорить. Как и ты не могла говорить со мной в этот день 6 лет назад. Сегодня я буду выбивать. Извини, мам.

Но я не скажу вам того. Потому что о смерти говорить неудобно", - пишет Ирина.

"Смешно. Но, когда мне было 12, мой папа сказал, что хочет сделать мне красивую свадьбу дома. С друзьями и летними цветами. Но, знаешь, его убили 6 лет назад. И ни одна свадьба уже не будет такой, какой он ее сделал бы. Но я точно вам того вслух не сказала бы. Сказала бы, что я об этом не думаю. Потому о смерти говорить неудобно".

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18 февраля 2014 года для прекращения произвола государственных органов украинцы, протестовавшие на Майдане, утром организовали шествие к Верховной Раде Украины. Оно получила название "Мирное наступление". Люди требовали от властей решений для выхода из кризиса и урегулирования ситуации в стране, прежде всего ограничения полномочий президента Украины путем внесения изменений в Конституцию Украины.

"Решение" тогдашняя власть приняла: работники милиции совместно с титушками на улицах Институтской и Грушевского, в Крепостном переулке и Мариинском парке убили 23 человека, 509 человек получили телесные повреждения, из них 37 - тяжелые, 85 - средней тяжести.

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Дата
18
февраля

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