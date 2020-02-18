Расстрел Майдана: шестая годовщина самых трагических дней Революции достоинства

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18 февраля 2014 для прекращения произвола государственных органов украинцы, протестовавшие на Майдане, утром организовали шествие к Верховной Раде Украины. Оно получила название "Мирное наступление". Люди требовали от властей решений для выхода из кризиса и урегулирования ситуации в стране, прежде всего ограничения полномочий президента Украины путем внесения изменений в Конституцию Украины.

"Решение" тогдашняя власть приняла: работники милиции совместно с титушками на улицах Институтской и Грушевского, в Крепостном переулке и Мариинском парке убили 23 человека, 509 человек получили телесные повреждения, из них 37 - тяжелые, 85 - средней тяжести.

Черным стало утро 20 февраля. На улице Институтской снайперы в течение трех часов расстреливали майдановцев. Этот день объявили Днем Героев Небесной сотни.

За три дня - от 18 до 20 февраля погиб 71 человек, выступивший против произвола властей.

Основным оружием майдановцев были самодельные щиты, дубинки и коктейли Молотова.

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Семьи героев Небесной сотни, активисты и военные сделали заявление по делам Майдана, а именно: они выступили против назначения бывшего адвоката Януковича Александра Бабикова на должность в ГБР.