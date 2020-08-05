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среда, 05 августа 2020 11:15

Минздрав спрогнозировал новую карантинную зону для Тернополя

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Минздрав спрогнозировал новую карантинную зону для Тернополя
Тернопольская область из красной зоны может попасть в зеленую. Фото: Pixabay

Для перевода в зеленую зону адаптивного карантина Тернопольщина уже несколько дней соответствует необходимым показателям.

Также Винницкая область шестой день подряд не превышает индикаторов карантина, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Тернопольская область четвертый день подряд отвечает национальным индикаторам, и соответственно, может быть затем переведена в зеленый уровень эпидемиологической безопасности", - указал он.

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Эту информацию будут выносить на комиссию ТЭБ и ЧС, заседание которой состоится в пятницу.

В Тернополе власть отказалась остановить общественный транспорт и ограничить работу предприятий и организаций. Это должны были сделать по решению Центральной комиссии ТЭБ и ЧС - ввести в городе красную карантинную зону с 3 августа, рассказал мэр Тернополя Сергей Надал.

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Дата
05
августа

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