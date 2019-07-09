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вторник, 09 июля 2019 11:36

Минздрав предлагает запретить сжигать листья и посыпать дороги солью

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Минздрав предлагает запретить сжигать листья и посыпать дороги солью
Законопроект также регламентирует правила уборки территорий зимой. Фото: из открытых источников

В Министерстве здравоохранения предложили для обсуждения законопроект о санитарных нормах. В нем говорится о правилах утилизации мусора и содержании придомовых территорий и парков.

Прежде всего предлагают упорядочить систему озеленения. Также обезопасить загрязнения подземных вод и источников водоснабжения.

Подчеркивается и создание условий для реализации прав людей с инвалидностью, что приближает украинские нормы к европейским.

"Люди с инвалидностью, родители с детскими колясками, велосипедисты и другие группы населения должны передвигаться безопасно и комфортно. Например, общественных туалетов должно быть больше, а туалет без канализации - запрещены. В каждой зоне зеленых насаждений, где гуляют люди, обязательно должен быть хотя бы один стационарный общественный туалет", - говорится в проекте.

Инициируется запрет выгребных ям. Нормы хотят ввести, чтобы обезопасить от попадания опасных веществ в почву и подземные воды, а также источники и колодцы.

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Отмечается, что во время листопада надо убирать опавшие листья с проезжей части и запретить его сжигать, потому что это загрязняет воздух, воду и почву.

Кроме того, законопроект регламентирует правила уборки территорий зимой: посыпать дороги песком и солью от гололеда будет запрещено. Такие действия загрязняюют почву, вредят зеленым насаждениям и портят обувь.

По новым нормам могут запретить обрезать деревья для так называемого омоложения. Это ухудшает очистку воздуха и уменьшает площадь затененных территорий.

С 1 сентября при проектировании новых станций метро или при реконструкции будут предусматривать туалеты для пассажиров. Они должны быть расположены на входе/выходе из станций. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

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