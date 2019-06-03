На станциях киевского метро появятся туалеты

 
Ексклюзивы
1/5
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Просмотров: 6426
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
1 Просмотров: 900
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 4240
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2889
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
4 Просмотров: 2565
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
6 Просмотров: 2385
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3339
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1449
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 558
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
5 Просмотров: 7479
Фото
Все фото
12
22
9
4
15
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
В Киеве прошла масштабная акция с участием С14
В Киеве прошла масштабная акция с участием С14
Поехали: в Киеве стартовал велодень
Поехали: в Киеве стартовал велодень
Столичным полицейским выдали новое оружие
Столичным полицейским выдали новое оружие
Мокрые и счастливые: как праздновали последний звонок выпускники (ФОТО)
Мокрые и счастливые: как праздновали последний звонок выпускники (ФОТО)
Видео
Все видео
Водитель сбил лося посреди Киева
Водитель сбил лося посреди Киева
Под Киевом взорвалась автозаправка
Под Киевом взорвалась автозаправка
Горит "Кузница на Рыбальском"
Горит "Кузница на Рыбальском"
Пьяный подросток упал с крыши многоэтажки
Пьяный подросток упал с крыши многоэтажки
Пьяный таксист носился по тротуару
Пьяный таксист носился по тротуару
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 315
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 765
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3339
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 30745
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2358
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
02 июня 2019
Просмотров: 1125
Новий правопис
– Не знаю, чи в нас із ним щось вийде. Він пише через дефіс "будь ласка", а "будь-який" – без, – каже подруга Світлана. Вона ...
понедельник, 03 июня 2019 15:40

На станциях киевского метро появятся туалеты

  Комментировать
 
С 1 сентября при проектировании новых станций метро или при реконструкции будут обязательно предусматриваться туалеты для пассажиров. Они должны быть расположены на входе / выходе из станций.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

"Это нормальная практика во многих странах Европы. Общественные туалеты там есть при входах на станции. Сегодня же норма по проектированию общественных туалетов для пассажиров отсутствует", - написал чиновник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Мост Кличко" усилят супербронированным стеклом

В Украине есть удачные примеры такого внедрения в харьковском метро.

Согласно новым государственным строительным нормам, санузлы должны быть доступны всем группам населения и учитывать потребности людей с инвалидностью и других маломобильных групп.

В сложных условиях при реконструкции станции можно будет устраивать санузлы в совмещенных подземных переходах или рядом со станцией.

Укрзализныця начала строить платформу для новой остановки Kyiv Boryspil Express. Она появится на Выдубичах. Закончить строительство планируют уже к концу 2019-го.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На станциях киевского метро появятся туалеты». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
июня

За ночь сгорел центр города

Самое читаемое
Измены, убийства и голый зад Джека Николсона: скандальные снимки папарацци
Измены, убийства и голый зад Джека Николсона: скандальные снимки папарацци
40
 Просмотров: 84081
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль &quot;Тарасова Гора&quot;
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль "Тарасова Гора"
16
 Просмотров: 42175
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
12
 1 Просмотров: 19524
Какая обувь будет модным этим летом
Какая обувь будет модным этим летом Просмотров: 18477
Какими были украинки первой половины XX века
Какими были украинки первой половины XX века
7
 Просмотров: 15930
Новости Киева
Бабочки-репейницы "накрыли" столицу
Бабочки-репейницы "накрыли" столицу Просмотров: 783
На пешеходном переходе патрульные сбили школьника
На пешеходном переходе патрульные сбили школьника Просмотров: 873
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
12
 1 Просмотров: 19515
В столичном озере утонул мужчина
В столичном озере утонул мужчина Просмотров: 783
Во Флоренции установят памятник Тарасу Шевченко.
Во Флоренции установят памятник Тарасу Шевченко. Просмотров: 90
Больше всего комментируют
18
Партия "Основа" объединяет усилия с "Батькивщиной" на досрочных выборах в Раду - Николаенко
12
В указе Зеленского нашли кучу ошибок. Фото
10
Луценко: Россия готовится к блокаде украинской ГТС
4
Билецкий призвал украинских националистов объединиться
3
Садовой планирует объединиться с Вакарчуком на выборы в парламент
Голосов: 5136
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua