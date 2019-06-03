На станциях киевского метро появятся туалеты

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.
"Это нормальная практика во многих странах Европы. Общественные туалеты там есть при входах на станции. Сегодня же норма по проектированию общественных туалетов для пассажиров отсутствует", - написал чиновник.
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В Украине есть удачные примеры такого внедрения в харьковском метро.
Согласно новым государственным строительным нормам, санузлы должны быть доступны всем группам населения и учитывать потребности людей с инвалидностью и других маломобильных групп.
В сложных условиях при реконструкции станции можно будет устраивать санузлы в совмещенных подземных переходах или рядом со станцией.
Укрзализныця начала строить платформу для новой остановки Kyiv Boryspil Express. Она появится на Выдубичах. Закончить строительство планируют уже к концу 2019-го.
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