На станциях киевского метро появятся туалеты

С 1 сентября при проектировании новых станций метро или при реконструкции будут обязательно предусматриваться туалеты для пассажиров. Они должны быть расположены на входе / выходе из станций.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

"Это нормальная практика во многих странах Европы. Общественные туалеты там есть при входах на станции. Сегодня же норма по проектированию общественных туалетов для пассажиров отсутствует", - написал чиновник.