Минюст продает тюрьму с "тихим соседями и замечательным климатом"

Минюст продает Южную исправительную колонию №51. Фото: privatization.gov.ua

В Одессе продают Южную исправительную колонию №51. Ее стартовая цена составляет 223 млн грн.

"У кого есть лишних 223 миллиона гривен? А если инвестировать в недвижимость в Одессе? Мы вместе с Фондом государственного имущества Украины выставили на продажу очередную тюрьму - Южную исправительную колонию №51, расположенную в Одессе на Люстдорфской дороге, 9", - написал в Facebook глава Минюста Денис Малюська.

По его словам, речь идет об около 6 га земли. В здание подведены коммуникации.

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"Тихие соседи, прекрасный климат. Колония не используется по назначению с весны 2019 года после бунта заключенных и уничтожения большинства помещений пожаром", - пояснил министр.

Министр юстиции Денис Малюська создал граффити на стене Ирпенского исправительного центра №132, чтобы привлечь внимание потенциальных покупателей. Теперь тот, кто купит тюрьму за чуть более 110 млн грн, кроме 8 га земли в 3 мин. от Киевской окружной + подведены все сети, получит еще и бонус: выдающийся шедевр искусства по мотивам произведения самого Бэнкси.