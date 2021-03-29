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понедельник, 29 марта 2021 12:23

Министр превратил стену украинской тюрьмы в арт-объект

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Министр превратил стену украинской тюрьмы в арт-объект
Министр попытался повторить работу художника Бэнкси, чтобы продать тюрьму. Фото: Денис Малюська

Министр юстиции Денис Малюська создал граффити на стене Ирпенского исправительного центра №132, чтобы привлечь внимание потенциальных покупателей.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Теперь тот, кто купит тюрьму за чуть более 110 миллионов гривен, кроме 8 гектаров земли в 3 минутах от Киевской окружной + подведены все сети, получит еще и бонус: выдающийся шедевр искусства по мотивам произведения самого Бэнкси", - написал Малюська.

Сейчас происходит тендер по продаже указанной колонии. До конца аукциона осталось 17 дней.

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В 2019 году Редингскую тюрьму в Великобритании попытались продать, но не смогли. Сейчас она закрыта. В марте 2021-го Бэнкси украсил одну из стен тюрьмы граффити. На нем изображен заключенный, который спускается по веревке, сделанной из простыней. В беглом заключенном увидели прототип писателя и поэта Оскара Уайльда. В этой тюрьме он отбывал наказание за любовную связь с другим мужчиной.

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29
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