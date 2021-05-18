В киевском СИЗО открыли обновленный корпус за норвежским образцом: фото и видео

В Киевском следственном изоляторе открыли обновленный корпус, отремонтированный по норвежскому образцу.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська.

Фото: minjust.gov.ua

По словам министра, создание надлежащих условий содержания осужденных и взятых под стражу лиц является одной из основных задач, определенных в рамках реализации Стратегии реформирования пенитенциарной системы Украины до 2026 года.

"Это направлено на возобновление прав этих лиц в связи с ненадлежащими условиями содержания. К тому же в следственных изоляторах находятся в основном люди, в отношении которых еще нет решения суда. И де-юре, они не виноваты. Поэтому государство обязано обеспечить нормальные условия их пребывания в СИЗО", - отметил Малюська.

Всего в Лукьяновском СИЗО обновили 18 камер: 14 двухместных и четыре одноместные. Каждое помещение оснащено холодильником, микроволновой, телевизором, стационарным телефоном, Wi-fi, кнопкой экстренного вызова охраны, камерами видеонаблюдения.

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Отмечается, что платные камеры будут генерировать сотни тысяч гривен дополнительных средств для ремонта бесплатных помещений.

Кроме обновленного корпуса СИЗО, также открыли музейную экспозицию, посвященную "Киевскому следственному изолятору". Много материалов посвятили выдающимся украинцам, которые содержались в этом заведении и внесли свой вклад в историю Украины.

В Лукьяновском СИЗО Киева находится самая дорогая камера в Украине. В ней стоимость проживания в сутки составляет 2 тыс. грн, за неделю - 8 тыс. грн, месяц - 12 тыс. грн.