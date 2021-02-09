Минюст анонсирует продажу 35 тюрем в Украине

Колонии выставят на аукционы. Фото: pixabay

35 законсервированных тюрем собирается продать Министерство юстиции Украины.

К продаже учреждение готовится вместе с Фондом государственного имущества, заявила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

Она утверждает, что продажа состоится в рамках "Большой приватизации тюрем". Колонии выставят на аукционы.

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"Каждое из этих заведений уже прекратило профильную деятельность. Содержать закрытые учреждения, которые не выполняют функции, невыгодно для государства. Это миллионы гривен расходов ежегодно", - добавила Высоцкая.

За платные камеры в следственных изоляторах в целом уже заплатили более 2 млн грн. Такую сумму получили с момента их внедрения, 22 апреля 2020 года.