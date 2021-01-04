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понедельник, 04 января 2021 11:56

Платные камеры в тюрьмах "заработали" более 2 млн - Минюст

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Платные камеры в тюрьмах &quot;заработали&quot; более 2 млн - Минюст
Платные камеры принесли в бюджет более 2 млн. гривен. Фото: Денис Малюська в Facebook

За платные камеры в следственных изоляторах в целом уже заплатили более 2 млн грн.

Такую сумму получили с момента их внедрения, 22 апреля 2020 года, сообщил министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

"Под Новый год сумма поступлений от платных камер уже превысила 2 миллиона гривен", - написал он.

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Также министр показал фото отремонтированной платной камеры на 22 человека в Киевском следственном изоляторе.

"Себестоимость 67 450 гривен. Ну и традиционно напоминаю, за это ремонт оплатили 0 (ноль) рублей налогоплательщиков", - добавил министр.

В Украине происходит оживленная "торговля" сертификатами на платные камеры в тюрьмах. Популярны подарочные сертификаты в одном из самых известных СИЗО страны и "легендарной" тюрьмы. Сертификатов на камеры в столичном следственном изоляторе, в знаменитой "Лукьяновке" купили на 23 тыс. 648 грн.

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