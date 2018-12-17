Минкульт незаконно требует от застройщиков согласования разрешений - СМИ

 
Ексклюзивы
1/5
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Просмотров: 1782
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
1 Просмотров: 135
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
Просмотров: 1449
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
1 Просмотров: 450
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Просмотров: 810
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2223
Власть без идеологического стержня подвергается искушению - Кошулинский
Власть без идеологического стержня подвергается искушению - Кошулинский
4 Просмотров: 315
Кошулинский: Единственный способ заставить власть выполнить требования Майдана - убрать ее
Кошулинский: Единственный способ заставить власть выполнить требования Майдана - убрать ее
Просмотров: 792
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1386
Дело Насирова может развалиться в суде - политолог
Дело Насирова может развалиться в суде - политолог
Просмотров: 423
Фото
Все фото
7
13
4
17
7
В столице готовы платить по $30-40 за метр - переселенец создал студию ремонта
В столице готовы платить по $30-40 за метр - переселенец создал студию ремонта
Предстоятель поместной Православной церкви Украины провел первую литургию
Предстоятель поместной Православной церкви Украины провел первую литургию
Показали фото новой границы с Румынией
Показали фото новой границы с Румынией
Фотограф королевской семьи снимает обнаженных женщин
Фотограф королевской семьи снимает обнаженных женщин
Мы объединились - новый глава Украинской православной церкви
Мы объединились - новый глава Украинской православной церкви
Видео
Все видео
Насиров рассказал, в чем его обвиняют
Насиров рассказал, в чем его обвиняют
Наши соседи заинтересованы в том, чтобы украинцы учились заграницей - Никитин
Наши соседи заинтересованы в том, чтобы украинцы учились заграницей - Никитин
Подполковник СБУ угнал у таксиста автомобиль
Подполковник СБУ угнал у таксиста автомобиль
Водитель сгорел заживо в ГАЗели
Водитель сгорел заживо в ГАЗели
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
Интервью
1/5
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
1 Просмотров: 1188
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2223
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1386
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 2907
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
Просмотров: 1062
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 декабря 2018
Просмотров: 108
Своє село
Автобус кружляє полями Фландрії. Їдемо із Бельгії в Голландію. Акуратні поля з рівчаками для відводу води, вітряки, гладесенькі дороги й острівці ...
понедельник, 17 декабря 2018 18:36

Минкульт незаконно требует от застройщиков согласования разрешений - СМИ

  Комментировать
Минкульт незаконно требует от застройщиков согласования разрешений - СМИ
Застройщики пожаловались на деятельность Минкульта. Фото: "Капитал"

На днях известный киевский застройщик, основатель компании Taryan Group Артур Мхитарян заявил, что его шантажирует СБУ и требует за решение вопросов с Министерством культуры $1 млн, по его словам, за последние два года искусственно созданы барьеры для получения согласований в Министерстве культуры и организована коррупционная "кормушка".

О том, что происходит на рынке недвижимости и почему строительные компании бунтуют, пишет "Цензор.НЕТ".

Как пишет издание "Нашi гроши", заместителя министра культуры Тамару Мазур на строительном рынке знают многие. В Минкульт она пришла из Верховной Рады, будучи помощником нардепа Павла Петренко. Фактически вся вертикаль Минкульта по охране культурного наследия — бывшие юристы Минюста. В том числе начальник Управления охраны культурного наследия и заповедников Александр Епифанов.

Как пишет общественная организация "Стоп коррупции": "За крупную взятку можно согласовать с Министерством культуры любые строительные работы в любом исторически-ценном месте. Без взятки застройщик непременно получит отказ с размытой формулировкой. А все, потому что именно в руках Мазур и Епифанова находится своеобразный рычаг влияния на градостроительную деятельность, предоставление разрешений и согласований на строительные работы в исторических ареалах городов, на реконструкцию или снос домов-памятников...".

Нищук эту тему не комментирует, как и вопросы охраны культурного наследия, выданные и не выданные документы Минкульта.

Ирина Карманова, член Научно-Методического Совета Минкульта считает, что причиной может быть актерская карьера Нищука. "Муж Тамары Мазур, Артем Янчук является сыном кинорежиссера Олеся Янчука, который снимал в своих фильмах актера Нищука", — пишет в своих статьях Ирина Карманова.

Сама же Тамара Мазур никак не комментирует эти темы.

При этом нужно отметить, почему Минкульт не имеет права согласовывать документы ИМО. Во-первых, ни законами Украины, ни постановлениями КМУ необходимость получения согласования ИМО в Минкульте не предусмотрена и даже не определен сам термин "историко-градостроительное обоснование". Во-вторых, требование Минкульта согласовывать ИМО принято без соблюдения процедур "методическими рекомендациями" самого Минкульта, которые не согласовываются в Министерстве юстиции, но фактически применяется как обязательный акт, несмотря на его номинальный рекомендательный характер. В-третьих, право вести строительные работы выдает ГАСИ. Процедура его получения не предусматривает согласованного ИМО.

Напомним, ранее народный депутат Мустафа Найем на своей странице в Facebook рассказал о том, что чиновники СБУ, ГПУ, Минкульта откровенно шантажируют предпринимателей строительной отрасли с целью получения огромных сумм взяток.

"Как только ты начинаешь подготовку строительных работ, тебя "приглашают на разговор" в правильные кабинеты, показывают материалы уголовного производства и настойчиво рисуют, сколько и кому надо занести, чтобы нужные документы в Министерстве культуры оказались подписанными", - пишет народный депутат.

Также нужно напомнить, что ранее в сети появилось публичное видеообращение основателя Taryan Group Артура Мхитаряна к президенту Украины, в котором он заявляет о вымогательстве со стороны СБУ в размере 1 млн дол. за получение разрешительных документов Минкульта.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Минкульт незаконно требует от застройщиков согласования разрешений - СМИ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
декабря

Шевелев выделил троих врагов возрождения Украины

Мила Йовович празднует день рождения: эпатажные фото и цитаты актрисы

Первый блин комом - началась авиационная эра

В мультфильме "Симпсоны" два раза вспомнили об Украине

Самое читаемое
Аппетитная Эшли Грэм полностью обнажила сексуальные формы на откровенном сэлфи
Аппетитная Эшли Грэм полностью обнажила сексуальные формы на откровенном сэлфи
25
 Просмотров: 30918
Добкин и Бойко в негодовании, Яценюк приветствует Порошенко: как политики реагируют на Объединительный собор
Добкин и Бойко в негодовании, Яценюк приветствует Порошенко: как политики реагируют на Объединительный собор
 14 Просмотров: 23427
Reuters показало лучшие фото года
Reuters показало лучшие фото года
29
 Просмотров: 22826
Показали, где живет митрополит Епифаний
Показали, где живет митрополит Епифаний 9 Просмотров: 20876
В Украине выплата пенсий оказалась под угрозой: подробности
В Украине выплата пенсий оказалась под угрозой: подробности 5 Просмотров: 15538
Общество
Названы топ-3 самых высоких новогодних елок Украины
Названы топ-3 самых высоких новогодних елок Украины Просмотров: 468
"Я хочу, чтобы он здесь стоял": скандальный памятник Ленину не могут снести
"Я хочу, чтобы он здесь стоял": скандальный памятник Ленину не могут снести 1 Просмотров: 828
Подтвердили еще одну смерть от гриппа
Подтвердили еще одну смерть от гриппа Просмотров: 162
10 вещей, которые нужно сделать до Нового года
10 вещей, которые нужно сделать до Нового года
 Просмотров: 450
Джамала, Кардашьян, Миддлтон - кто из звезд стал родителями в этом году
Джамала, Кардашьян, Миддлтон - кто из звезд стал родителями в этом году Просмотров: 27
Больше всего комментируют
14
Добкин и Бойко в негодовании, Яценюк приветствует Порошенко: как политики реагируют на Объединительный собор
11
Навальный оскорбил украинцев
9
Показали, где живет митрополит Епифаний
5
В Украине выплата пенсий оказалась под угрозой: подробности
5
Майкл Щур разоблачил хитрые планы Порошенко
Голосов: 30841
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua