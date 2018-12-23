Министр рассказал, как украинцам будут повышать пенсии

Рева анонсировал двойное повышение пенсий. Фото: Zik

Минимальная пенсия в Украине повысится дважды - с 1 июля и с 1 декабря 2019 года.

Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева во время пресс-конференции по итогам работы министерства за 2018 год, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Чиновник отметил, что с 1 января 2019 следует ожидать повышения минимальной пенсии для лиц со стажем работы более 30 лет для женщин и 35 лет - для мужчин в возрасте от 65 лет в размере 172 грн. Таким образом, минималка составит 1669 гривен.

Министр подчеркнул, что планируется повышение минимальной пенсии по возрасту и для других пенсионеров: с июля минимум увеличится до 1564 гривен, после чего с 1 декабря - до 1638 гривен.

Незадолго до этого власти анонсировали невыплату двойной пенсии в декабре, поскольку законопроект "О внесении изменений в бюджет Пенсионного Фонда на 2018 год" не предусматривает авансирование пенсионных выплат за январь следующего года. В Украине пенсии перечисляются ежемесячно в период с 4 по 25 число. В последние годы прижилась практика выплат пенсий за январь в декабре тем гражданам, которым пенсия приходит в новогодние праздники.

Предварительным выплатами Кабинет министров Украины снижал затраты на следующий год. При этом значительный рост расходов государственного бюджета в последний месяц является причиной ускоренной инфляции, а фискальный ажиотаж приводит к созданию дополнительного давления на гривну.