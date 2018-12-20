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четверг, 20 декабря 2018 12:52

Министерство опровергло информацию о 2 пенсиях в декабре

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Министерство опровергло информацию о 2 пенсиях в декабре
В декабре украинцы не получат сразу две пенсии. Январские выплаты поступят в январе следующего года. Фото: Уніан

Украинские пенсионеры получат выплаты за декабрь в декабре 2018-го, за январь - в январе 2019-го.

"На днях некоторые средства массовой информации распространили ложное информацию о том, что в декабре будут выплачиваться пенсии за декабрь нынешнего и январь следующего года одним платежом, сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

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Отмечают, что проект постановления "О внесении изменений в бюджет Пенсионного Фонда Украины на 2018 год" не предусматривает авансирование пенсий за январь 2019-го. Кроме того, законопроект находится на рассмотрении Кабмина.

Таким образом, в декабре украинцы не получат сразу 2 пенсии. Январские выплаты поступят в январе следующего года.

Обычно пенсии в Украине выплачивают ежемесячно в период с 4 по 25 число. Каждый пенсионер знает конкретную дату, когда должен получать выплаты. Предыдущие годы украинцам, которые в январе ждали пенсию в период новогодних праздников, деньги выплатили раньше - в декабре. Другие получили выплаты в установленные сроки. В частности, речь идет о 2016 и 2017 годах.

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Дата
20
декабря

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