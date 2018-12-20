Астролог рассказал, что ждет Украину 2019-го

Украине предстоит пережить непростой, но очень продуктивный год. Он будет гораздо удачнее предыдущего. Об этом Gazeta.ua рассказала харьковский астролог Елена Максимова.
"Наметим для себя положительные тенденции на 12 лет вперед, - говорит Максимова. - Состоятся большие изменения в руководстве государства. Вздохнем с облегчением и поверим в чудо. Но опускать руки не стоит. Историю будем вершить вместе. Надеяться на одних политиков бесполезно. Все будет держаться на активистах и патриотах".
По словам Максимовой, президентские выборы многих разочаруют.
"Утром 1 апреля проснемся с ощущением, что нас обманули. Кто-то пожалеет, что отдал голос негодяю, кто-то начнет ругать себя, что не пошел на избирательный участок. Голоса народа сильно разделятся. Выборов в один тур, как предыдущие, ждать не надо", - говорит Елена Максимова.
Вторая половина весны, лето и осень – время перезагрузки власти.
"Политики будут соревноваться и торговаться за должности, - говорит Максимова. - Восточному соседу это будет на руку. Осенью Россия еще активнее начнет вмешиваться в политическую жизнь страны, интересоваться формированием правительства и пытаться продвинуть своих сторонников в министерские кресла".
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Украина станет активным торговым партнером.
"Уверено начнем продвигаться на европейские рынки, привлекать внимание иностранных инвесторов, - прогнозирует астролог. - Это здорово освежит экономику. Гривна окрепнет. Внешняя торговля наладится. Улучшение экономической ситуации населения заметит не сразу. Хотя зарплаты и пенсии вырастут, наши кошельки толще не станут. Цены на продукты в очередной раз пойдут вверх. Не все смогут оплачивать коммунальные услуги. Некоторые упорно будут накапливать долги, потому что не готовы мириться с высокими тарифами. Решения властей будут возмущать и вызовут враждебные настроения в обществе. Но нового Майдана не будет".
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