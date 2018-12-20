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пятница, 21 декабря 2018 10:15

Астролог рассказал, что ждет Украину 2019-го

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Астролог рассказал, что ждет Украину 2019-го
В следующем году в Украине состоится полная перезагрузка власти, считает астролог Елена Максимова. Фото: ua.korrespondent.net

Украине предстоит пережить непростой, но очень продуктивный год. Он будет гораздо удачнее предыдущего. Об этом Gazeta.ua рассказала харьковский астролог Елена Максимова.

"Наметим для себя положительные тенденции на 12 лет вперед, - говорит Максимова. - Состоятся большие изменения в руководстве государства. Вздохнем с облегчением и поверим в чудо. Но опускать руки не стоит. Историю будем вершить вместе. Надеяться на одних политиков бесполезно. Все будет держаться на активистах и патриотах".

По словам Максимовой, президентские выборы многих разочаруют.

"Утром 1 апреля проснемся с ощущением, что нас обманули. Кто-то пожалеет, что отдал голос негодяю, кто-то начнет ругать себя, что не пошел на избирательный участок. Голоса народа сильно разделятся. Выборов в один тур, как предыдущие, ждать не надо", - говорит Елена Максимова.

Вторая половина весны, лето и осень – время перезагрузки власти.

"Политики будут соревноваться и торговаться за должности, - говорит Максимова. - Восточному соседу это будет на руку. Осенью Россия еще активнее начнет вмешиваться в политическую жизнь страны, интересоваться формированием правительства и пытаться продвинуть своих сторонников в министерские кресла".

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Украина станет активным торговым партнером.

"Уверено начнем продвигаться на европейские рынки, привлекать внимание иностранных инвесторов, - прогнозирует астролог. - Это здорово освежит экономику. Гривна окрепнет. Внешняя торговля наладится. Улучшение экономической ситуации населения заметит не сразу. Хотя зарплаты и пенсии вырастут, наши кошельки толще не станут. Цены на продукты в очередной раз пойдут вверх. Не все смогут оплачивать коммунальные услуги. Некоторые упорно будут накапливать долги, потому что не готовы мириться с высокими тарифами. Решения властей будут возмущать и вызовут враждебные настроения в обществе. Но нового Майдана не будет".

Французский астролог и провидец, врач и алхимик Мишель де Нострдам начал предсказывать будущее в ХVI в. Каким будет 2019 - 10 предсказаний Нострадамуса.

Автор: Яна Романюк
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21
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Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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