Министр образования рассказал будет ли "дистанционка" 1 сентября

Детские сады и 1-4 классы должны учиться очно. Фото: life.pravda.com.ua

Переход на дистанционное обучение с 1 сентября 2021 года зависит от дисциплины украинцев. Гражданам нужно просто научиться жить в условиях пандемии.

Министр образования Украины Сергей Шкарлет надеется, что вакцинация даст коллективный иммунитет. Он отметил, что есть базовая позиция министерства о том, что детские сады, специальные учреждения и 1-4 классы в обязательном порядке должны учиться очно, рассказал в интервью РБК-Украина.

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"С сентября вряд ли мы пойдем на "дистанционку", потому что я надеюсь, что погода нам даст еще теплого времени года", - сказал он.

По его словам, перед отопительным сезоном, это где-то в конец октября, погода, как правило, портится, тогда есть общие респираторные заболевания, связанные с переохлаждением.

Власть в Киеве рекомендует организовать выпускные вечера на открытом воздухе и ограничить присутствие на них родителей.