КГГА советует не пускать родителей на выпускные детей

В Киеве не запретят выпускные, но просят соблюдать ограничения. Фото: "24 канал"

Власть в Киеве рекомендует организовать выпускные вечера на открытом воздухе и ограничить присутствие на них родителей.

"Последние звонки и выпускные вечера состоятся, но при условии соблюдения всех карантинных правил. Это и дистанция, маски, и проведение мер не в помещениях. Также на них ограничат доступ родителей. Мы делаем это, чтобы предотвратить распространение болезни", - сказал мэр Виталий Кличко во время брифинга.

Он напомнил, что Департамент образования КГГА рекомендовал завершить обучение в школах 28 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Меню выпускных вечеров надо согласовывать с врачами

"И делать его летом город не будет. Потому что все ученики столичных школ даже во время суровых ограничений занимались дистанционно", - добавил Кличко.

В Министерстве образования объяснили, как для школьников закончится учебный год. Письмо с разъяснением прислали руководителям департаментов образования и науки и руководителям школ.