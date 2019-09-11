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среда, 11 сентября 2019 23:05

МИД вызвало посла Чехии из-за встречи Земана с "подкарпатскими русинами"

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МИД вызвало посла Чехии из-за встречи Земана с &quot;подкарпатскими русинами&quot;
МИД Украины вызвал посла Чехии для разъяснений. Фото: Prm

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Чешской Республики Радека Матулу.

Дипломата попросили предоставить разъяснение в связи с появлением в СМИ информации о встрече президента Чехии Милоша Земана с представителями чешской неправительственной организации "Всемирный совет подкарпатских русинов". Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Чешский дипломат отрицал любые призывы со стороны Чехии относительно русинской автономии в Закарпатье и подтвердил поддержку территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ. Чешская сторона подготовит по этому поводу официальную информацию", - говорится в сообщении.

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В МИД Украины отметили, что и в дальнейшем будут решительно реагировать на любые попытки ставить под сомнение суверенитет и территориальную целостность Украины.

По информации чешских СМИ, президент Чехии Милош Земан принял делегацию "Всемирного Совета подкарпатских русинов". Лидеры организации пожаловались на притеснения русинов в Украине и обсудили с Земаном вопрос "большей автономии Закарпатской области в Украине".

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