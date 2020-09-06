МИД работает с парламентом над законопроектом о двойном гражданстве - Кулеба

Я сторонник двойного гражданства, за исключением гражданства с государством-агрессором - Кулеба. Фото: Reuters

Министерство иностранных дел Украины работает с Верховной Радой о том, чтобы принять законопроект о двойном громадянтсво.

Об этом зповидомив министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода".

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"Я сторонник двойного гражданства, за исключением гражданства с государством-агрессором. Мы работаем с парламентом для того, чтобы это закон был принят. Я считаю, что соответствует интересам Украины и эта норма давно назрела", - рассказал Кулеба.

На повестке дня саммита Украина-ЕС, запланированному на 1 октября 2020 года, обсудят европейскую интеграцию Украины. Украинскую сторону циквить обновления Соглашения об ассоциации, интеграция в цифровой рынок.