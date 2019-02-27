Мэрилин Монро и Нефертити: Лесю Украинку изобразили в необычных образах

Иллюстратор Леся Мазаник создала серию плакатов с необычными образами украинской поэтессы и писательницы Леси Украинки.

На этих плакатах изобразила писательницу в образах Фриды Кало, Мэрилин Монро, Одри Хепберн, Нефертити, Анны Винтур, Королевы Елизаветы, Чудо-женщины и самого Тараса Шевченко, сообщает The Devochki.

"На поддержку Тараса Григорьевича Шевченко, который совершил квантовый арт-прыжок в киевское метро и попал в очередной националистический скандал, мы переосмыслили не менее значимый образ Леси Украинки", – пишут авторы картин.

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Ранее, в киевском метро на станции "Тараса Шевченко" 10 февраля открылась выставка, которая изображает поэта в образах известных киногероев и исторических фигур. Выставку устроили Национальный музей Шевченко и Киевский метрополитен. Автор иллюстраций – художник Александр городе грехов – изобразил поэта в образе Спайдермена, Дарта Вейдера, Терминатора, Уильяма Волласа из фильма "Храброе сердце", ученого Альберта Эйнштейна и других.

Уже через неделю мужчина порезал ножом картины, на которых было изображено писателя в образах известных героев мультфильмов и кино. Он сделал это просто на глазах у пассажиров. Вандалом оказался винницкий активист, известный, как Юрий Хорт. До этого он возмущался выставкой, называл ее псевдоискусством. Выставку отменили.