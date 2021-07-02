Мэр украинского города летит в космос: подробности

 
Ексклюзивы
1/5
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
Просмотров: 153
Сбежал с головой 16-летней девушки: где прятался водитель, что раздавил двух подруг
Сбежал с головой 16-летней девушки: где прятался водитель, что раздавил двух подруг
Просмотров: 1251
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
1 Просмотров: 486
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Просмотров: 549
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Просмотров: 243
Дожди, град и грозы - синоптики дали ужасный прогноз на неделю
Дожди, град и грозы - синоптики дали ужасный прогноз на неделю
Просмотров: 1161
"Как напьются - прячься, кто может. Становятся невменяемые" - как живет село на грани экологической катастрофы
"Как напьются - прячься, кто может. Становятся невменяемые" - как живет село на грани экологической катастрофы
Просмотров: 3384
Жара, дожди и ураганы: июль удивит перепадами погоды
Жара, дожди и ураганы: июль удивит перепадами погоды
Просмотров: 738
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Просмотров: 2007
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Просмотров: 162
Фото
Все фото
7
4
4
12
10
В грязной одежде и заношенной обуви - какими были алкоголики в СССР
В грязной одежде и заношенной обуви - какими были алкоголики в СССР
Министру обороны принесли каблуки на парад
Министру обороны принесли каблуки на парад
Креминь прокомментировал языковой скандал вокруг Довбыка
Креминь прокомментировал языковой скандал вокруг Довбыка
Как военные готовятся к параду на День Независимости - мощные фото
Как военные готовятся к параду на День Независимости - мощные фото
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
Видео
Все видео
Женщина заплатила $1 тыс. за парковку
Женщина заплатила $1 тыс. за парковку
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
Скандал под Киевом: на море отправили детей чиновников вместо льготников
Скандал под Киевом: на море отправили детей чиновников вместо льготников
Море блох, которые бешено кусаются - блогер разнес курортный Геническ
Море блох, которые бешено кусаются - блогер разнес курортный Геническ
Четырех "беркутовцев" будут судить за бойню на Майдане
Четырех "беркутовцев" будут судить за бойню на Майдане
Интервью
1/5
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Просмотров: 567
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Просмотров: 144
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 936
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2340
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 810
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
02 июля 2021
Просмотров: 144
Якщо серійний убивця не дотримає слова
Понад місяць світ складав шпаргалки для Джозефа Байдена: він і те має сказати, і про інше не забути. Найактивнішими були українські експерти. Від ...
пятница, 02 июля 2021 23:55

Мэр украинского города летит в космос: подробности

  Комментировать
Мэр украинского города летит в космос: подробности
Филатов ждал этого момента почти 10 лет. Фото: Facebook

Компания Virgin Galactic, у которой городской голова Днепра Борис Филатов купил билет на полет в космос, 11 июля запустит в суборбитальный полет первых коммерческих астронавтов. Об этом в Фейсбуке написал сам мэр.

"Уже 11 июля, как и обещал Ричард Бренсон, он первым в нашей команде "Virgin Galactic" летит в космос, чтобы личным примером показать успех нашего проекта. Мой номер - 146-й", - говорится сообщении.

Филатов уточнил, что ждал этого момента долгие годы, хотя в проект никто не верил, а полет в космос откладывался почти 10 лет.

"Майдан, война, выборы, политика, депутатство, две каденции мэра, эпидемия. Но я знал, что этот момент обязательно наступит", - написал Филатов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Более 100 тыс. человек требуют оставить Джеффа Безоса в космосе

Билет за 200 тысяч долларов на суборбитальный полет Филатов купил в 2009 году. Таким образом, он стал первым украинцем, который собрался полететь в космос в качестве коммерческого туриста. Экипаж корабля будет состоять из двух пилотов и четырех специалистов миссий, включая основателя ракетной компании Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона.

Британский миллиардер Ричард Брэнсон полетит в космос 11 июля 2021 года. Это на девять дней раньше владельца Amazon Джеффа Безоса.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мэр украинского города летит в космос: подробности». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
10
 Просмотров: 7821
Утоляет жажду и освежает: как приготовить домашний квас
Утоляет жажду и освежает: как приготовить домашний квас Просмотров: 6876
&quot;Закрой рот&quot; - Шевченко поссорился с Ярмоленко во время игры со Швецией
"Закрой рот" - Шевченко поссорился с Ярмоленко во время игры со Швецией Просмотров: 6552
Машина горела все 300 км до аэропорта: украинский полковник посадил горящий самолет
Машина горела все 300 км до аэропорта: украинский полковник посадил горящий самолет
4
 Просмотров: 5112
Гороскоп на 2 июля: почему этот день такой особый
Гороскоп на 2 июля: почему этот день такой особый
 Просмотров: 4095
Общество
Женщина заплатила $1 тыс. за парковку
Женщина заплатила $1 тыс. за парковку
 Просмотров: 531
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
 Просмотров: 153
Россиянина обвинили в шпионаже в пользу Украины и посадили
Россиянина обвинили в шпионаже в пользу Украины и посадили Просмотров: 216
В ВСУ начался Ukrainian Fashion Week - сети обсасывают идею каблуков на параде
В ВСУ начался Ukrainian Fashion Week - сети обсасывают идею каблуков на параде
 Просмотров: 261
"Стареющая" девочка и дядя Меган Маркл: кто умер на этой неделе
"Стареющая" девочка и дядя Меган Маркл: кто умер на этой неделе
 Просмотров: 279
Больше всего комментируют
5
"Евросолидарность", "Голос" и "Батькивщина" разработали собственный законопроект для борьбы с олигархией
2
Зеленский ответил на путинский бред о "одном народе"
1
Путин несет опасность - в Украине готовы разместить базы НАТО
1
В империи Трампа проблемы. Обвиняют в серьезных преступлениях - СМИ
1
И в небе, и в лесу: показали эпические фото украинско-американских военных учений
Голосов: 56605
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть