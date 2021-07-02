Мэр украинского города летит в космос: подробности

Филатов ждал этого момента почти 10 лет. Фото: Facebook

Компания Virgin Galactic, у которой городской голова Днепра Борис Филатов купил билет на полет в космос, 11 июля запустит в суборбитальный полет первых коммерческих астронавтов. Об этом в Фейсбуке написал сам мэр.

"Уже 11 июля, как и обещал Ричард Бренсон, он первым в нашей команде "Virgin Galactic" летит в космос, чтобы личным примером показать успех нашего проекта. Мой номер - 146-й", - говорится сообщении.

Филатов уточнил, что ждал этого момента долгие годы, хотя в проект никто не верил, а полет в космос откладывался почти 10 лет.

"Майдан, война, выборы, политика, депутатство, две каденции мэра, эпидемия. Но я знал, что этот момент обязательно наступит", - написал Филатов.

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Билет за 200 тысяч долларов на суборбитальный полет Филатов купил в 2009 году. Таким образом, он стал первым украинцем, который собрался полететь в космос в качестве коммерческого туриста. Экипаж корабля будет состоять из двух пилотов и четырех специалистов миссий, включая основателя ракетной компании Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона.

Британский миллиардер Ричард Брэнсон полетит в космос 11 июля 2021 года. Это на девять дней раньше владельца Amazon Джеффа Безоса.