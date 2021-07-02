Британский миллиардер полетит в космос раньше Безоса

Миллиардер Ричард Брэнсон полетит в космос раньше Джеффа Безоса. Фото: incrussia

Британский миллиардер Ричард Брэнсон полетит в космос 11 июля 2021 года. Это на девять дней раньше владельца Amazon Джеффа Безоса.

Об этом сообщила компания Virgin Galactic в Twitter.

"Присоединяйтесь к нам 11 июля, чтобы наблюдать за первым пилотируемым полетом и началом новой космической эры. Отсчет начинается", - говорится в сообщении компании.

На видео, которое добавили к публикации, представили шесть членов экипажа суборбитальный корабля Unity. Среды них пилоты Дэйв Макай и Майкл Масуччи, астронавты Сириша Бандла, Килина Беннет и Бетт Мозес. Также на видео появился сам Брэнсон.

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Безос о своей идее полететь в космос объявил в начале июня. Полет запланирован на 20 июля. Он отправится в суборбитальный полет на созданном его компанией Blue Origin корабле New Shepard.

Join us July 11th for our first fully crewed rocket powered test flight, and the beginning of a new space age.

The countdown begins. #Unity22

https://t.co/5UalYT7Hjb. @RichardBranson pic.twitter.com/ZL9xbCeWQX — Virgin Galactic (@virgingalactic) July 1, 2021

Космическая компания Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса продала место на свой первый туристический полет в космос за $28 млн. Имя победителя аукциона не разглашают.