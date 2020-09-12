Мэр Тернополя публично вступился за директоров школ, которых оштрафовали

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
1 Просмотров: 738
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Просмотров: 612
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 1494
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Просмотров: 1161
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Просмотров: 549
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 153
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 1530
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1683
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 657
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 414
Фото
Все фото
4
3
3
3
11
Пляжи популярного азовского курорта неожиданно опустели
Пляжи популярного азовского курорта неожиданно опустели
&quot;Неизолированные&quot; - в Киеве сняли фильм о бездомных в условиях пандемии
"Неизолированные" - в Киеве сняли фильм о бездомных в условиях пандемии
История украинки, которую не эвакуировали из Уханя из-за собаки, завершилась любовью
История украинки, которую не эвакуировали из Уханя из-за собаки, завершилась любовью
Во Львове Лукашенко изобразили в виде таракана
Во Львове Лукашенко изобразили в виде таракана
Искали диверсантов: показали учения спецназа Нацгвардии с новейшим вооружением
Искали диверсантов: показали учения спецназа Нацгвардии с новейшим вооружением
Видео
Все видео
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Опасная попытка: мужчина чуть не погиб, пытаясь сесть в тронувшийся поезд
Опасная попытка: мужчина чуть не погиб, пытаясь сесть в тронувшийся поезд
Студенты создали первый украиноязычный дефибриллятор
Студенты создали первый украиноязычный дефибриллятор
Аваков пригрозил участникам местных выборов
Аваков пригрозил участникам местных выборов
Интервью
1/5
"Аромат - это портал": Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса
"Аромат - это портал": Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса
Просмотров: 135
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Просмотров: 2358
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 684
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 10017
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 234
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
11 сентября 2020
Просмотров: 243
Виніс зі школи
Закінчувалася остання в моєму школярському житті лінійка. Висловивши завчену віру в нашу здатність подолати численні труднощі на відкритих перед нами ...
суббота, 12 сентября 2020 05:15

Мэр Тернополя публично вступился за директоров школ, которых оштрафовали

  Комментировать
Мэр Тернополя публично вступился за директоров школ, которых оштрафовали
Надал: Протоколы на директоров, которые составила полиция - незаконные. Фото: LB.ua

Городской голова Тернополя Сергей Надал заявил о намерении обжаловать протоколы, которые полиция составила на директоров городских школ, где продолжается обучение.

"Учителя не останутся сами. У всех у них есть юридические сопровождение, мы работаем совместно с юридической компанией. Протоколы, которые составила полиция - незаконны, все это мы будем оспаривать в суде, поскольку ни в одном документе нет прямого запрета на работу школ. Мы учли все рекомендации Минздрава. В классах учится по 15-25 детей, они разделены на группы. Один день дети учатся дома, один - в школе", - рассказал Надал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

По его словам, в Тернополе сейчас родители не обязаны отдавать детей в школу. У них есть право выбора: или их ребенок идет в школу, или учится дистанционно.

"Большинство родителей, а это 80-90% хотят, чтобы дети ходили в школу, садик, а сами родители ходили бы на работу, зарабатывали деньги. Важно, что исключительно за счет городского бюджета мы обеспечили школы всем необходимым: термометрами, дезинфекторами, бумажными полотенцами, развели ученические потоки в школах, максимально соблюдая меры эпидемической безопасности", - отметил Надал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 72% украинцев против дистанционного образования - опрос

Полиция составила более 30 протоколов на директоров учебных заведений, которые вопреки решению о введении в Тернополе и некоторых районах области "красной" зоны не закрыли школы для посещения учениками.

Ранее городские власти Тернополя постановили не переводить жизнь города в "красную" зону. Здесь работают школы, детские сады - только общественный транспорт переведен на спецперевозки работников, обслуживающих инфраструктуру.

Между тем Министерство образования и науки напомнило директорам школ: в случае несоблюдения требований законодательства об охране здоровья они несут гражданскую, административную или уголовную ответственность.

В частности, если несоблюдение карантина привело к смерти несовершеннолетнего или нанесло тяжкие последствия здоровью, директора могут наказать ограничением свободы от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

По состоянию на 11 сентября на Тернопольщине зафиксировано 8360 случаев инфицирования коронавирусом (за последние сутки - 245 человек). Всего умерли 99 человек, выздоровели - 3835.

В Украине за последние сутки подтверждено 3144 случая Covid-19, общее их количество достигло 148 756.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мэр Тернополя публично вступился за директоров школ, которых оштрафовали». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
сентября

Школьники полгода на карантине, что изменилось в учебном процессе

Самое читаемое
20-летняя модель вызвала невероятный ажиотаж откровенными фото
20-летняя модель вызвала невероятный ажиотаж откровенными фото
5
 1 Просмотров: 10944
Пышногрудая миллиардерша в тесном топе встала в пикантную позу
Пышногрудая миллиардерша в тесном топе встала в пикантную позу
5
 Просмотров: 7713
Французская модель позировала обнаженной напротив Эйфелевой башни
Французская модель позировала обнаженной напротив Эйфелевой башни
5
 Просмотров: 7659
Эротично позировала на яхте: сексуальная блондинка показала аппетитные ягодицы
Эротично позировала на яхте: сексуальная блондинка показала аппетитные ягодицы
6
 Просмотров: 7317
Сегодня Головосека: можно узнать, какой будет осень
Сегодня Головосека: можно узнать, какой будет осень Просмотров: 6030
Общество
Школьники полгода на карантине, что изменилось в учебном процессе
Школьники полгода на карантине, что изменилось в учебном процессе
Актеры театра Франко подхватили Covid-19. Театральный сезон перенесли
Актеры театра Франко подхватили Covid-19. Театральный сезон перенесли Просмотров: 81
Коронавирус на Буковине: подсчитали количество инфицированных детей
Коронавирус на Буковине: подсчитали количество инфицированных детей Просмотров: 54
Венедиктова прокомментировала слухи о своей отставке
Венедиктова прокомментировала слухи о своей отставке Просмотров: 108
Обострение ситуации с Covid-19: Степанов обратился к украинцам
Обострение ситуации с Covid-19: Степанов обратился к украинцам Просмотров: 594
Больше всего комментируют
10
Командир морпехов отреагировал на инспекцию своих позиций боевиками ДНР
7
Турчинов резко отреагировал на совместную с оккупантами инспекцию на Донбассе
4
Глава "Слуги народа" рассказал, что будет делать партия в случае проигрыша местных выборов
3
Журналисты напомнили Пальчевскому о "воссоединении" на кремлевском телеканале. Он агрессивно отреагировал
3
Стало известно, кто будет инспектировать украинские позиции под Шумами
Голосов: 53148
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua