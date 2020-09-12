Мэр Тернополя публично вступился за директоров школ, которых оштрафовали

Надал: Протоколы на директоров, которые составила полиция - незаконные. Фото: LB.ua

Городской голова Тернополя Сергей Надал заявил о намерении обжаловать протоколы, которые полиция составила на директоров городских школ, где продолжается обучение.

"Учителя не останутся сами. У всех у них есть юридические сопровождение, мы работаем совместно с юридической компанией. Протоколы, которые составила полиция - незаконны, все это мы будем оспаривать в суде, поскольку ни в одном документе нет прямого запрета на работу школ. Мы учли все рекомендации Минздрава. В классах учится по 15-25 детей, они разделены на группы. Один день дети учатся дома, один - в школе", - рассказал Надал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

По его словам, в Тернополе сейчас родители не обязаны отдавать детей в школу. У них есть право выбора: или их ребенок идет в школу, или учится дистанционно.

"Большинство родителей, а это 80-90% хотят, чтобы дети ходили в школу, садик, а сами родители ходили бы на работу, зарабатывали деньги. Важно, что исключительно за счет городского бюджета мы обеспечили школы всем необходимым: термометрами, дезинфекторами, бумажными полотенцами, развели ученические потоки в школах, максимально соблюдая меры эпидемической безопасности", - отметил Надал.

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Полиция составила более 30 протоколов на директоров учебных заведений, которые вопреки решению о введении в Тернополе и некоторых районах области "красной" зоны не закрыли школы для посещения учениками.

Ранее городские власти Тернополя постановили не переводить жизнь города в "красную" зону. Здесь работают школы, детские сады - только общественный транспорт переведен на спецперевозки работников, обслуживающих инфраструктуру.

Между тем Министерство образования и науки напомнило директорам школ: в случае несоблюдения требований законодательства об охране здоровья они несут гражданскую, административную или уголовную ответственность.

В частности, если несоблюдение карантина привело к смерти несовершеннолетнего или нанесло тяжкие последствия здоровью, директора могут наказать ограничением свободы от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

По состоянию на 11 сентября на Тернопольщине зафиксировано 8360 случаев инфицирования коронавирусом (за последние сутки - 245 человек). Всего умерли 99 человек, выздоровели - 3835. В Украине за последние сутки подтверждено 3144 случая Covid-19, общее их количество достигло 148 756.