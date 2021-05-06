"Меня каждый год оперируют" - для лечения сепсиса матери двоих детей нужна помощь

Автор: Фото предоставлено Анастасией Яхненко 30-летняя Анастасия Яхненко из Смелы Черкасской области 4-й год лечит сепсис и имеет высокую температуру. После четвертой операции по гинекологии для лечения нужна помощь.

30-летняя Анастасия Яхненко из Смелы Черкасской области четвертый год лечит сепсис и имеет высокую температуру. Перенесла четвертую операцию по гинекологии. На лечение требуется помощь.

"Все началось после вторых родов. Первого ребенка я еле родила, второй родился преждевременно. Меня кесарили. На седьмой день уже дома повысилась температура. А через несколько месяцев была до 38 градусов. Лечение в больницах не помогает. Меня ежегодно оперируют. Не помогла и "чистка" крови. Была на обследованиях, где только можно. Делала компьютерную томографию, МРТ, сдавала анализы, но не могут найти причину. Ехать на обследование за границу не имею средств. Даже на операции приходится брать кредиты. Недавно перенесла четвертую. На этот раз немного деньгами помогли неравнодушные люди, после публикации на сайте Gazeta.ua. Температура понизилась на несколько градусов. 17 мая снова нужно ложиться на лечение. Опять обращаюсь к людям. Ибо помочь некому. Я имею двух детей и маму", - рассказала мать Светлана Филоненко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Настя год была в реанимации и почти два года на ИВЛ" - мать умоляет о помощи на лечение ребенка за границей

Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 4731 2191 1404 9145 (Яхненко Анастасия Геннадьевна).