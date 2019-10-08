Мендель вновь оскандалилась и разозлила украинцев

 
Ексклюзивы
1/5
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 1926
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
Просмотров: 1611
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
2 Просмотров: 4212
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Просмотров: 5922
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
2 Просмотров: 3636
Зеленский повторяет практику предшественников
Зеленский повторяет практику предшественников
1 Просмотров: 1926
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Просмотров: 495
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Просмотров: 1539
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
Просмотров: 5103
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
1 Просмотров: 1539
Фото
Все фото
14
18
8
4
20
Первый всеукраинский экофестиваль &quot;Zero waste Fest&quot; провели в Харькове
Первый всеукраинский экофестиваль "Zero waste Fest" провели в Харькове
В Киеве прошел &quot;суд&quot; над Путиным
В Киеве прошел "суд" над Путиным
Карпаты засыпало снегом
Карпаты засыпало снегом
Пластика носа делают за 30 минут - украинка рассказала о медицине в мусульманской стране
Пластика носа делают за 30 минут - украинка рассказала о медицине в мусульманской стране
&quot;Слуга, выходи! Народ пришел!&quot; - как украинцы выступили против решений Зеленского
"Слуга, выходи! Народ пришел!" - как украинцы выступили против решений Зеленского
Видео
Все видео
"Украину придумали польские масоны" - историк-сепаратист преподает в университете
"Украину придумали польские масоны" - историк-сепаратист преподает в университете
Зима уже здесь: в Киеве выпал первый снег
Зима уже здесь: в Киеве выпал первый снег
Кива стал звездой PornHub
Кива стал звездой PornHub
Украину укрыло снегом
Украину укрыло снегом
Билецкий с ветеранами прибыли на Луганщину для защиты Золотого
Билецкий с ветеранами прибыли на Луганщину для защиты Золотого
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 1314
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6183
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1224
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 963
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 765
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 октября 2019
Просмотров: 396
Лавка під вікном
Якщо йти вулицею Шкільною в Тальному, то наша хата праворуч. Раніше, як ще була жива мати, вона зустрічала мене, сидячи на лавочці. Щоби не тратити ...
вторник, 08 октября 2019 09:53

Мендель вновь оскандалилась и разозлила украинцев

  Комментировать
Мендель вновь оскандалилась и разозлила украинцев
9news.livejournal Пресс-секретарь президента Юлия Мендель разозлила украинский сообщением в соцсети

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского вновь оказалась в центре внимания.

На этот раз Юлия Мендель разозлила украинцев своим постом в Twitter.

Мендель рассказала об интервью Зеленского корейскому изданию. В сообщении она написала слово "Киев" как "Kiev", хотя Украина всюду давно добивается правильного написания - "Kyiv".

В сети возмущены тем, что представитель главы государства "умножает на ноль" титанические усилия украинцев, направленные в это русло. Люди считают, что Мендель банально воспользовалась переводчиком, поэтому допустила такую ​​ошибку, пишет apostrophe,

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На пресс-секретаря Зеленского написали заявление в полицию

Президенту Владимиру Зеленскому в четверг принесли на Банковую поводок, ошейник и намордник для "работы" с его пресс-секретарем Юлией Мендель. Такой подарок вручили журналист Сергей Гришин с коллегами, пришли к Офиса президента.

Работники УГО сказали, что никто не получится После нескольких консультаций по телефону. Предложили оставить этот подарок в бюро пропусков.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мендель вновь оскандалилась и разозлила украинцев». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
октября

Епископы отказались от объединения церквей

Революционеру отрезали руки

Самое читаемое
Родственники Заворотнюк впервые сделали заявление
Родственники Заворотнюк впервые сделали заявление Просмотров: 212159
Instagram против реальности: как выглядят идеальные тела блогеров без фотошопа
Instagram против реальности: как выглядят идеальные тела блогеров без фотошопа
14
 Просмотров: 82671
Умерла молодая украинская актриса театра и кино
Умерла молодая украинская актриса театра и кино Просмотров: 36884
Умерли сиамские близнецы, которые родились в Черновцах
Умерли сиамские близнецы, которые родились в Черновцах Просмотров: 18775
&quot;Слуга, выходи! Народ пришел!&quot; - как украинцы выступили против решений Зеленского
"Слуга, выходи! Народ пришел!" - как украинцы выступили против решений Зеленского
20
 4 Просмотров: 17974
Общество
В центре Киева остановилось движение троллейбусов
В центре Киева остановилось движение троллейбусов
Радиодиктант национального единства можно будет проверить мгновенно
Радиодиктант национального единства можно будет проверить мгновенно Просмотров: 252
Нардепы хотят переименовать "молокосодержащий продукт"
Нардепы хотят переименовать "молокосодержащий продукт" Просмотров: 234
"Я должен бить осторожным" - представитель ОБСЕ отказался сказать, чей Крым
"Я должен бить осторожным" - представитель ОБСЕ отказался сказать, чей Крым 1 Просмотров: 1098
Для будущих водителей готовят небывалый сюрприз
Для будущих водителей готовят небывалый сюрприз Просмотров: 2610
Больше всего комментируют
11
"Нет капитуляции!" - по всей Украине прошли вече (трансляция в прямом эфире)
5
За обмен валюты придется платить: подробности
4
"Слуга, выходи! Народ пришел!" - как украинцы выступили против решений Зеленского
4
Суд взял экс-нардепа Пашинского под стражу
3
Порошенко загнал Бойко в угол: то есть не Путин виноват в войне против Украины, а украинская власть?
Голосов: 45884
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua