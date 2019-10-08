Мендель вновь оскандалилась и разозлила украинцев

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского вновь оказалась в центре внимания.
На этот раз Юлия Мендель разозлила украинцев своим постом в Twitter.
Мендель рассказала об интервью Зеленского корейскому изданию. В сообщении она написала слово "Киев" как "Kiev", хотя Украина всюду давно добивается правильного написания - "Kyiv".
В сети возмущены тем, что представитель главы государства "умножает на ноль" титанические усилия украинцев, направленные в это русло. Люди считают, что Мендель банально воспользовалась переводчиком, поэтому допустила такую ошибку, пишет apostrophe,
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Работники УГО сказали, что никто не получится После нескольких консультаций по телефону. Предложили оставить этот подарок в бюро пропусков.
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