Медведев - Зеленскому: "Все в ваших руках"

Медведев подталкивает Зеленского к действиям. Фото: 112 Україна

Премьер РФ Дмитрий Медведев считает противоречивыми заявления представителей новой украинской власти.

"Заявления, которые звучат сейчас из Киева, очень противоречивы. Вроде как они хотели бы возобновить определённые процессы на базе Минских соглашений. В то же время это сопровождается весьма устаревшей и, скажем прямо, набившей оскомину риторикой", - сказал Медведев в эфире программы "Вести в субботу" на ВГТРК.

В России пока не видят никаких действий со стороны украинской власти.

"Пока мы ничего нового не видим. Но я не хочу забегать вперёд. В конечном счёте это всё в руках нового президента, новой власти. Если они захотят какие-то шаги сделать, они их сделают", - добавил премьер РФ.

По его словам, дипломатические контакты с РФ были прекращены по инициативе украинской власти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кремль возмущен исключением Медведчука из переговоров по Донбассу

"Если они захотят что-то реанимировать, они вполне способны это сделать – начиная от дипломатических контактов, контактов по линии Министерства иностранных дел, других ведомств правительства и заканчивая какими-то неформальными контактами, если они захотят их использовать. Это всё на их стороне, что называется, шарик сейчас на их стороне", - сказал Медведев.

24 мая президент Владимир Зеленский провел первую встречу с представителями украинской гуманитарной группы ТКГ в Минске. Его проинформировали о работе гуманитарной группы, деталях переговоров, позициях, которые отстаивали, фамилиях и списках заложников и пропавших, другой проблематике.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что переговоры Трехсторонней контактной группы в Минске должны возобновиться 5 июня.